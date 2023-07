Η αυστριακή ομάδα αναμένεται να παρουσιάσει στον προσεχή αγώνα της Formula 1 στην Ουγγαρία ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων που θα βελτιώσει σημαντικά την RB19.

Ο κόσμος της Formula 1 ταξιδεύει το ερχόμενο τριήμερο στη Βουδαπέστη για το ενδέκατο αγώνα της σεζόν, το Grand Prix Ουγγαρίας. Μπορεί να βρισκόμαστε στα μισά της σεζόν, ωστόσο όλα δείχνουν πως τόσο το πρωτάθλημα οδηγών όσο και το πρωτάθλημα κατασκευαστών έχουν «κλειδώσει».

Η Red Bull Racing δημιούργησε ένα πανίσχυρο μονοθέσιο, με την RB19 να έχει κερδίσει τους δέκα αγώνες και τα δύο σπριντ που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα. Ωστόσο η αυστριακή ομάδα δεν επαναπαύεται και θέλει συνεχώς να βελτιώσει το αγωνιστικό της πακέτο.

Μετά τη νίκη του στον αγώνα του Σίλβερστον, ο Μαξ Φερστάπεν αποκάλυψε πως η ομάδα του ετοιμάζει ένα σημαντικό αεροδυναμικό πακέτο για την Ουγγαρία: «Στην Ουγγαρία, μία πολύ ιδιαίτερη πίστα, θα έχουμε μερικές νέες αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό μας και ελπίζουμε να δουλεύουν. Θα έχουμε αναβαθμίσεις για όλων των ειδών τις στροφές, αργές, μεσαίας ταχύτητας και γρήγορες, τη λειτουργία του DRS, τη φθορά των ελαστικών και την αντίσταση αέρα. Όλοι οι παραπάνω τομείς θα αναβαθμιστούν. Εκεί δουλεύουμε και δεν κάνω πλάκα».

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, τόνισε πως αν το μονοθέσιό τους δεν ήταν ανταγωνιστικό, τότε θα είχαν μεγάλο πρόβλημα με την εξέλιξη: «Ευτυχώς φέτος είχαμε από την αρχή ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Αν δεν ίσχυε αυτό, τότε θα ζούσαμε έναν εφιάλτη λόγω των περιορισμών που έχουμε. Πρέπει να επιλέξουμε προσεκτικά τι δοκιμάζουμε και τι φέρνουμε σε κάθε αγώνα. Η πλειονότητα των πόρων μας έχει ήδη μετατοπιστεί στο μονοθέσιο της επόμενης χρονιάς».

