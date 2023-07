Εικόνες που δεν αρμόζουν σε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, o οποίος ηθελημένα χτύπησε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια αγώνα sim racing.

Είναι ευρέως γνωστό πως ο Μαξ Φερστάπεν στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τον εικονικό κόσμο και το sim racing. O Ολλανδός έχει συμμετάσχει σε κορυφαίες διοργανώσεις και αγώνες και πρωταθλήματα eSports, εκπροσωπώντας την Team Redline.

Το περασμένο τριήμερο η Formula 1 δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις και ο Φερστάπεν θέλησε να αξιοποιήσει το χρόνο του στον προσομοιωτή. Ο 25χρονος πήρε μέρος στον αγώνα Golden Coast GP, διάρκειας 3 ωρών, ένα επαγγελματικά οργανωμένο event ευρέως γνωστό στον κόσμο των eSports.

Ωστόσο τα πράγματα δεν κύλησαν καλά για τον δις παγκόσμιο πρωταθλητής της F1. Στην αρχή της δεύτερης ώρας του αγώνα προέβη σε μία κίνηση που δεν αρμόζει σε έναν οδηγό του επιπέδου του. Αρχικά, στην αρχή της δεύτερης ώρας, ο Σβεν-Όλεν Χάασε χτύπησε κατά το φρενάρισμα τον Ολλανδό στην πρώτη στροφή ενώ έδιναν μάχη. Λόγω της επαφής, ο Φερστάπεν ακούμπησε τον teammate του, Ντιόγκο Πίντο, με τους δύο να κάνουν τετ-α-κε.

Ο Φερστάπεν, ο οποίος είχε κατακτήσει την pole position, νευρίασε και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έκοψε το σικέιν Λε Κομπ και βρέθηκε πίσω από τον οδηγό με τον οποία είχε νωρίτερα επαφή. Στη στροφή Βρυξέλλες ο Φερστάπεν δεν φρέναρε ποτέ και εμβόλισε επίτηδες τον αντίπαλό του, με αμφότερους να καταλήγουν στις μπαριέρες με μεγάλες ζημιές στα αγωνιστικά αυτοκίνητά τους.

Για τις πράξεις του ο Φερστάπεν μηδενίστηκε από τα τελικά αποτελέσματα. Δείτε το βίντεο με τον Φερστάπεν να χτυπά με πρόθεση τον αντίπαλό του στον αγώνα 3 ωρών του Σπα.

Max was in a sim racing competition today ( we had no clue about this but anyways) he got disqualified because shunted his opponent on purpose as a retaliation of the person hitting on him. Here’s the video:



