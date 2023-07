Ο επικεφαλής της Red Bull Racing δεν περιμένει αλλαγές στο οδηγικό δίδυμο της ομάδας του την επόμενη σεζόν, παρά την αγωνιστική πτώση του Σέρχιο Πέρεζ.

Για πρώτη φορά μετά από το Grand Prix Άμπου Ντάμπι του 2022, ο Ντάνιελ Ρικάρντο οδηγεί σήμερα μονοθέσιο της Formula 1 σε πίστα. Ο Αυστραλός παίρνει μέρος στο διήμερο τεστ ελαστικών της Pirelli που διεξάγεται στο Σίλβερστον και είναι για πρώτη φορά πίσω από το τιμόνι της Red Bull RB19 που κέρδισε το Grand Prix Μ. Βρετανίας χάρη στον Μαξ Φερστάπεν.

Ο 33χρονος θέλει να επιστρέψει στη Formula 1 και ο ρόλος του ως τρίτος οδηγός στη Red Bull Racing μπορεί να τον βοηθήσει να κάνει την επιθυμία του πράξη. Παράλληλα, η κακή απόδοση των Σέρχιο Πέρεζ και Νικ Ντε Βρις τον έχουν συνδέσει τόσο με την πρωταθλήτρια ομάδα όσο και με τη Scuderia AlphaTauri.

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, ρωτήθηκε σχετικά το επικείμενο τεστ του Ρικάρντο και σε τι στοχεύει να δει από τον οδηγό του: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό τεστ για την Pirelli, ωστόσο είναι ευκαιρία να δούμε την αγωνιστική του κατάσταση. Θέλουμε να τον δούμε σε απόλυτο ρυθμό, την ψυχολογική του κατάσταση μέσα στο μονοθέσιο και να δούμε τι έχει να μας πει για την RB19. Είναι μια καλή ευκαιρία να τον δούμε στο τιμόνι του μονοθεσίου που κέρδισε το Grand Prix Μ. Βρετανίας».

