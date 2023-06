O Αυστραλός επιθυμεί να επιστρέψει στη Formula 1 αγωνιζόμενος για λογαριασμό των «ταύρων», ωστόσο αυτό δεν είναι μια απλή διαδικασία.

Έπειτα από το διαζύγιο με τη McLaren Racing, o Ντάνιελ Ρικάρντο αρκέστηκε σε ρόλο δοκιμαστή στη Red Bull Racing για τη φετινή χρονιά της Formula 1. Ο Αυστραλός είναι οδηγός προσομοιωτή στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς και βοηθάει την ομάδα στην προσπάθειά της να κατακτήσει τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών.

Παράλληλα, δουλεύει σκληρά ώστε να πάρει μία ακόμη ευκαιρία να αγωνιστεί στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ. Η πρόκληση του να κερδίσει την εμπιστοσύνη της αυστριακής ομάδας δεν είναι εύκολη, όμως ο 33χρονος είναι πεπεισμένος πως μπορεί να το καταφέρει.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Καναδά, ρωτήθηκε από το ESPN σχετικά με το αν θα ήθελε να αγωνιστεί και πάλι για λογαριασμό της Red Bull Racing. Ο Αυστραλός απάντησε: «Θα ήταν σαν παραμύθι. Για να είμαι ειλικρινής, το παραμυθένιο τέλος θα είναι να κλείσω την καριέρα μου στη Red Bull. Θα δούμε. Μάλλον θα χρειαστεί να δουλέψω σκληρά από τα χαμηλότερα στρατόπεδα πρώτα, αλλά είναι πολύ ωραίο το να βρίσκομαι και πάλι στα paddock. Πιστεύω πως μπορώ να επιστρέψω στη δράση σε μία πιο ολοκληρωμένη έκδοση του εαυτού μου».

Το ενδεχόμενο να συμβεί αυτό το 2024 δεν είναι ρεαλιστικό, καθώς ο Σέρχιο Πέρεζ δεσμεύεται με συμβόλαιο. Όμως σύμφωνα με το ESPN, ο Ρικάρντο θα ήταν ανοικτός στην επιστροφή του στη δράση με τη Scuderia AlphaTauri.

Daniel says Hi from the pit wall 👋 #CanadianGP pic.twitter.com/pCPsnrqJFd