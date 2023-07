Το βάθρο του οδηγού της Mercedes-AMG στο Σίλβερστον ενίσχυσε ένα ρεκόρ που του ανήκε από πέρυσι.

Είναι πίστες στις οποίες κάποιοι οδηγοί τα πάνε εξαιρετικά. Τους βολεύουν, τους ταιριάζουν, εκεί μπορούν να ξεδιπλώσουν όλο τους το ταλέντο και μάλιστα ακόμα και με διαφορετικά μονοθέσια.

Αυτό ακριβώς ισχύει στην περίπτωση του Σίλβερστον και του Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Mercedes-AMG πήγε στο βρετανικό Grand Prix όντας ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην πίστα (αλλά και στον αγώνα) της πατρίδας του.





Μετρούσε ήδη 8 νίκες (2008, 2014-2017, 2019-2021) και 7 pole positions (2007. 2013, 2015-2018, 2020) ενώ είχε και τον εντυπωσιακό αριθμό των 13 παρουσιών στο βάθρο. Με την τρίτη θέση στον αγώνα της Κυριακής, διεύρυνε ένα από τα πολλά ρεκόρ που του ανήκουν: αυτό των περισσότερων βάθρων στην ίδια πίστα!

Lewis’ 13th #BritishGP podium - and his 14th at Silverstone in @F1! 🏆🤯 pic.twitter.com/0lPeWf5QCJ