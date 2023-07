Το F1 in Schools Ελλάδος 2023 για Δημοτικά έβγαλε πρωταθλήτριες ομάδες

Δημοτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στον φετινό, όγδοο κατά σειρά διαγωνισμό.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εθνικοί Τελικοί του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού F1 in Schools 2023 για Δημοτικά. Oι αγώνες διενεργήθηκαν σε δύο μέρη: το πρώτο στις εγκαταστάσεις της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής στην Αθήνα και το δεύτερο στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη.

Στην πρώτη θέση ισοβάθμησαν δύο ομάδες από το 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, με αποτέλεσμα να αναδειχθούν και οι δύο ως πρωταθλήτριες. Δευτεραθλήτρια αναδείχθηκε μια ομάδα από τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο Βάρης και στην τρίτη θέση της βαθμολογίας βρέθηκε μια ομάδα από τη Σχολή Μωραΐτη.





Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ομάδες από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, 11ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, Κολλέγιο Αθηνών, Κολλέγιο Ανατόλια, 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας και τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Χαρισμάθεια.

Ο Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος F1 in Schools σε Ελλάδα και Κύπρο, Δημήτρης Πολυματίδης, δήλωσε σχετικά: «Φέτος είχαμε την μεγάλη χαρά να δούμε στους τελικούς και τρεις ομάδες αποτελούμενες μόνο κορίτσια (Amazons Racing από το 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, Red Heart Fasters από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας και Skydra F4 από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας), οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της νέας δράσης F1 in Schools Greece 2023 – All Girls Initiative».



Η τελική κατάταξη:





Το F1 in Schools είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα διαθεματικά προγράμματα στο κόσμο, εγκεκριμένο και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Στο F1 in Schools μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από Δημοτικά (Γ’ έως ΣΤ’ τάξη), Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και φοιτητές που δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα βοηθά τα παιδιά στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των τεχνολογιών STEM και να καλλιεργήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως αυτή της κριτικής σκέψης, συνεργασίας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας και επίλυσης προβλήματος. Επιπλέον, μαζί με τις προαναφερόμενες δεξιότητες, οι συμμετέχοντες αποκτούν και γνώσεις Φυσικής και Μηχανικής, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες και οι ελληνικές ομάδες έχουν καταφέρει μεγάλες διακρίσεις όταν διαγωνίζονται στους παγκόσμιους τελικούς.



Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποστηρίζει με δωρεά του τη συμμετοχή δημόσιων σχολείων στον πανελλήνιο διαγωνισμό F1 in Schools 2023 και στη δράση “F1 in Schools Greece 2023 – All Girls Initiative”, με σκοπό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή περισσότερων μαθητών και ιδιαίτερα μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την εκπαίδευσή τους πάνω σε καινοτόμες εφαρμογές STEM.