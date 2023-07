H Toyota Gazoo Racing κατέκτησε μια τεράστιας σημασίας νίκη στην πίστα της Μόντσα, ενώ είχαμε ανάδειξη πρωταθλητή στην GTE.

Οι 6 Ώρες της Μόντσα, ο πέμπτος αγώνας του WEC στο 2023, προσέφεραν εξαιρετική δράση και πολλές μονομαχίες καθ’ όλη τη διάρκειά τους. Το δράμα φυσικά δεν έλειψε, ενώ είχαμε ανάδειξη πρωταθλητή σε μία κατηγορία, με δύο αγώνες να απομένουν για το τέλος στη σεζόν.

Η ομάδα που ξεχώρισε στον αγώνα και στην κατηγορία Hypercar ήταν η Toyota Gazoo Racing χάρη στο #7 GR010 των Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Χοσέ Μαρία Λόπεζ. Το πλήρωμα είχε έναν καθαρό αγώνα και με πολύ καλή στρατηγική έφτασε στη νίκη. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η #50 Ferrari των Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα και Νίκλας Νίλσεν, οι οποίοι πάλεψαν μέχρι τέλους. Στις δύο τελευταίες ώρες είχαν πιο φρέσκα ελαστικά από τους βασικούς τους αντιπάλους, όμως η Toyota επέλεξε την καλύτερη στρατηγική.

After 200 laps, it is the #7 Toyota that crosses the line first to win the 6 Hours of Monza 🏆🇮🇹#WEC #6HMonza @TGR_WEC pic.twitter.com/AcMgaseUh2 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 9, 2023

Η ιαπωνική ομάδα βλέποντας τη διαφορά να μειώνεται, έφερε το #7 πρόωρα για το τελευταίο pit-stop και του φόρεσε φρέσκα ελαστικά. Έτσι, κατάφερε να διατηρήσει την απόσταση μέχρι τέλους, με τη μεταξύ τους διαφορά στον τερματισμό να είναι 16,5 δευτερόλεπτα.

Your Monza Winners: Toyota #7 👏🏻 pic.twitter.com/nfKONXZDjS — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 9, 2023

Στην 3η θέση τερμάτισε η Peugeot χάρη στο #93 9X8 Hybrid των Πολ Ντι Ρέστα, Μίκελ Γένσεν και Ζαν Ερίκ Βερν. Το πλήρωμα είχε την πρωτοπορία για πολλούς γύρους στο πρώτο μισό του αγώνα, όμως μια σειρά από λάθη και τεχνικά ζητήματα, είχαν ως αποτέλεσμα να μείνουν περισσότερο από ένα λεπτό μακριά από την κορυφή. Αυτό ήταν το πρώτο βάθρο της Peugeot στο WEC, έναν ακριβώς χρόνο μετά το ντεμπούτο του νέου Le Mans Hypercar της

Στην 4η θέση τερμάτισε η Porsche Penske Motorsport με τη #5 963 Hybrid, ένα γύρο μακριά από την κορυφή. Έτσι, ισοφάρισε το καλύτερο αποτέλεσμά της στη σεζόν. Πίσω από τους Γερμανούς είχαμε δράματα. Τη γραμμή του τερματισμού πέρασε αρχικά στην 5η θέση το #8 Toyota. Όμως ποινή 45 δευτ. μετά το τέλος του αγώνα για υπερβολική χρήση ενέργειας σε stint, έριξε το πλήρωμα στην 6η θέση.

Αυτό προβίβασε τους νικητές των 24 Ωρών Λε Μαν, Τζέιμς Καλάντο, Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι και Αντόνιο Τζοβινάτσι στην 5η θέση και έτσι, μείωσαν τη διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών στους 23 βαθμούς.

Lots of action in the final stages of the race!! The #51 Ferrari overtakes the #5 Porsche for P5.#WEC #6HMonza pic.twitter.com/MCSNpQCpa3 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 9, 2023

Ακολούθησαν στην πρώτη 10άδα τα πρωτότυπα Porsche #6, Glickenhaus #708, Jota Porsche #38 και Cadillac #2.

Στον αγώνα είδαμε τρεις φορές παρεμβάσεις από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, που άλλαζαν τα δεδομένα, με πολλές ομάδες να επιλέγουν διαφορετικές στρατηγικές. Η Porsche δεν κατάφερε να αξιοποιήσει πλήρως την επιλογή της να βάλει νωρίς στα pits το #6 αγωνιστικό και έχασε πιθανότατα μια μεγάλη ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο.

Άξιο αναφοράς ήταν το συμβάν στην εκκίνηση μεταξύ των Toyota #8 και Ferrari #51. Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας δέχθηκαν ποινή 10 δευτ. για τη σύγκρουση με το ιταλικό πρωτότυπο στη στροφή 1. Επιπλέον το #8 μετά την πρώτη ώρα είχε πέσει στην τελευταία θέση της κατηγορίας, ένα γύρο πίσω, λόγο ποινής 1 λεπτού stop/go για επαφή με αγωνιστικό τη GTE.

The doors to the Temple of Speed are open. 6 Hours of Monza... Avanti!#WEC #6HMonza @ROLEX pic.twitter.com/CIFprodR6u — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 9, 2023

Στην LMP2 είδαμε για μία ακόμη συναρπαστική μάχη που κράτησε μέχρι τέλους. Η Team Jota με το #28 κατάφερε να πάρει τη νίκη χάρη στους Πιέτρο Φιτιπάλντι, Όλιβερ Ράσμουσεν και Ντέιβιντ Χαϊνεμάιερ-Χάνσον. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε το #36 αγωνιστικό της Alpine, στο πρώτο βάθρο των Γάλλων στη σεζόν.

Στην 3η θέση βρέθηκε το #41 Oreca της Team WRT, παίρνοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα στον αγώνα. Πλέον στο πρωτάθλημα είναι 10 βαθμούς μπροστά από το #34 της Inter Europol.

First to take the chequered flag in LMP2, the #28 JOTA 💪#WEC #6HMonza pic.twitter.com/3WTrrBdlAa — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 9, 2023

Στην κατηγορία GTE, η Dempsey-Proton Racing πανηγύρισε μια πολύ μεγάλη νίκη. Οι Κρίστιαν Ριντ, Μάικλ Πέντερσεν και Ζουλιέν Αντλάουερ στη #77 Porsche είχαν τον τέλειο αγώνα, μένοντας μακριά από προβλήματα, επαφές και είχαν εξαιρετική στρατηγική. Στη 2η θέση, μόλις 11 δευτερόλεπτα πίσω τους ήταν η Porsche #60 της Iron Lynx, ενώ η GR Racing προσέφερε στη γερμανική φίρμα το 1-2-3 στα αποτελέσματα.

And last but not least, our LMGTE Am podium 👊



🥇 #77 Dempsey-Proton Racing

🥈 #60 Iron Lynx

🥉 #86 GR Racing#WEC #6HMonza pic.twitter.com/ZZv7GbOrTc — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 9, 2023

Όμως τα βλέμματα στράφηκαν στην Corvette Racing. Οι Μπεν Κίτινγκ, Νίκι Κάτσμπεργκ και Νίκο Βαρόνε τερμάτισαν στην 4η θέση και εξασφάλισαν μαθηματικά το πρωτάθλημα, με δύο αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν. Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος της Corvette Racing στο WEC, στην τελευταία σεζόν που συμμετέχουν αγωνιστικά GTE.

The #33 Corvette becomes 2023 LMGTE Am Champion with a strong 4th place finish 🏆👏#WEC #6HMonza pic.twitter.com/yyAamzmTqj — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 9, 2023

Επόμενος αγώνας για το WEC είναι οι 6 Ώρες του Φούτζι το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα 6 Ώρες Φούτζι

Φωτογραφίες: Ferrari, Focus Pack media