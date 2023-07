Ο οδηγός της Mercedes-AMG F1 έζησε μία ξεχωριστή εμπειρία στους αιθέρες!

Συχνά αποκαλούμε τους οδηγούς της Formula 1… πιλότους, για τον απλούστατο λόγο πως ο ρόλος τους θυμίζει σε πολλούς τομείς αυτόν των πιλότων μαχητικών αεροπλάνων. Το κατά πόσο αυτή η εντύπωση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι, μπορεί πλέον να μας το απαντήσει ο Τζορτζ Ράσελ!

Οδηγός της Mercedes-AMG στον μαγικό κόσμο της Formula 1, έζησε μία μοναδική εμπειρία λίγα 24ωρα πριν από το Grand Prix της πατρίδας του. Προτού λοιπόν επισκεφτεί το ιστορικό Σίλβερστον, επισκέφτηκε τη βάση της RAF στον Κόνινγκσμι, για να πετάξει με ένα μαχητικό αεροσκάφος!

Thank you so much for the opportunity, for teaching me a huge amount and of course for the ride!! 🇬🇧@RoyalAirForce @RAFTyphoonTeam pic.twitter.com/xg1cIG86yn