To Grand Prix Αυστρίας επιβεβαίωσε την αγάπη των Ελλήνων για τη Formula 1 αφού για μία ακόμα φορά, τα ποσοστά τηλεθέασης ήταν εντυπωσιακά.

Μπορεί εντός πίστας, στο Red Bull Ring, o Μαξ Φερστάπεν να ήταν αυτός που κυριάρχησε, όμως στο τηλεοπτικό τοπίο της χώρας μας, νικητής ήταν ο ΑΝΤ1! Ο ένατος γύρος του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στο μαγικό σκηνικό του Σπίλμπεργκ μεταδόθηκε μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ και κέρδισε ξανά τους τηλεθεατές!

Η μάχη στην καρδιά της Στυρίας κέντρισε το ενδιαφέρον των φίλων της Formula 1, καθώς στο δυναμικό κοινό 18-54 ο αγώνας κατέγραψε ποσοστό 20,7% και ήταν πρώτος στη ζώνη προβολής του, με διαφορά 7,3 μονάδες από το δεύτερο κανάλι.

Οι άνδρες έδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις μάχες των μονοθέσιων στο Red Bull Ring, με το ανδρικό κοινό ηλικίας 25-34 να φτάνει το 33,4% και στους άνδρες 45-54 το 27,6%.

Όμως για μία ακόμα φορά, αποδείχθηκε πως και οι γυναίκες είδαν Formula 1, αφού σε επιμέρους κοινό (18-24) η τηλεθέαση χτύπησε κόκκινο σημειώνοντας 43,9%!

