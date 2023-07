Ο Μεξικανός οδηγός μίλησε για τη μάχη με τον teammate του στον πρώτο γύρο του Σπριντ της Αυστρίας.

Ο Σέρχιο Πέρεζ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, ολοκληρώνοντας τον Αγώνα Σπριντ της Αυστρίας στη δεύτερη θέση. Αν και με την καλή του εκκίνηση, φάνηκε ικανός να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, αφού για περίπου 500 μέτρα, είχε «κλέψει» τα ηνία από τον poleman Μαξ Φερστάπεν.

«Έκανα καλή εκκίνηση αλλά έπειτα είχα μία μάχη με τον Μαξ και κατέληξα να χάσω άλλη μία θέση, από τον Νίκο (Χούλκενμπεργκ) που ήταν πολύ ανταγωνιστικός στους πρώτους γύρους και ήταν δύσκολο να τον περάσω», είπε ο Μεξικανός.

An action-packed Sprint start! 🍿 Watch as the Checo and Verstappen battle hard for the lead 🫣 #AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/FKIjNJrj9e

Στη συνέχεια ο οδηγός της Red Bull Racing αναφέρθηκε στη μάχη με τον ομόσταβλό του, που του… γκρίνιαξε, επειδή τον ώθησε εκτός πίστας στην ανεπαίσθητη καμπή 2 του Red Bull Ring.

«Ο Μαξ θύμωσε γιατί νόμιζε πως τον έσπρωξα στη στροφή 2 αλλά δεν τον είχα δει. Είχα στρίψει πολύ άσχημα στη στροφή 1 και προσπάθησα να προστατεύσω τη θέση μου. Όταν όμως συνειδητοποίησα που βρισκόταν, άνοιξα την πόρτα και ουσιαστικά έδωσα τη θέση πίσω. Όμως είναι όλα καλά, ήδη μιλήσαμε για το συμβάν. Η ορατότητα, παρότι ήμασταν στις θέσεις 1 και 2, ήταν πολύ κακή», πρόσθεσε ο οδηγός από τη Γουαδαλαχάρα.

Έπειτα, ο Πέρεζ αναφέρθηκε στον υπόλοιπο αγώνα του, στον οποίο φάνηκε να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας: «Αφότου πέρασα τον Νίκο, αυτό που είχε σημασία ήταν να διαχειριστώ τα ελαστικά μου. Να διασφαλίσω πως θα φτάσω μέχρι τέλους, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο “να την πατήσω”, ειδικά με πολλούς να βάζουν σλικ ελαστικά. Όταν πέρασα τον Νίκο, αυτό που με ένοιαζε ήταν να φτάσω στον τερματισμό».

CHECO: "I think Max was angry that I went into Turn 2 - but I didn't seem him there, I had a very bad Turn 1" #AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/WURXwRJYjo