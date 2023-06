O Μαξ Φερστάπεν επικράτησε στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην έδρα της Red Bull στην Αυστρία.

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε στο Σπίλμπεργκ με το FP1 του Grand Prix Αυστρίας να προσφέρει αρκετή δράση σε μια κρίσιμη αγωνιστική περίοδο για τη φετινή σεζόν της Formula 1. Tα 60 λεπτά κύλισαν ομαλά, με τις ομάδες να ολοκληρώνουν τα ασφυκτικά γεμάτα προγράμματά τους. Στη διαδικασία είχαμε αξιολόγηση στο στήσιμο των μονοθεσίων καθώς και προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Ταχύτερος στο FP1 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν για τη Red Bull Racing. Στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας ο Ολλανδός με τη μεσαία γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:05,742 και βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης. Στη 2η θέση ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός ήταν 0,241 δευτ. πίσω από τον Φερστάπεν, όμως σημείωσε την ταχύτερη επίδοσή του με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ελάχιστα χιλιοστά πίσω του ήταν η δεύτερη SF-23 του Σαρλ Λεκλέρ.

Our top three in reverse order! Verstappen, Sainz and Leclerc head our practice session in Austria #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Fm7eWTQRM4

Στην 4η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος έκανε μόλις μία προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο Βρετανός ήταν στην κορυφή της κατάταξης για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν την 5η θέση μπροστά από τον Λανς Στρολ. Ο Καναδός ήταν ο ταχύτερος οδηγός για την Aston Martin, όμως υπολειπόταν έξι δέκατα από την κορυφή.

Hamilton sparks his way to the top three ✨



He's currently behind the Red Bull pair of Perez and Verstappen#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/1ULfQhAWEY