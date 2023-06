Για ένα ακόμη αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στη φετινή χρονιά ο καιρός αναμένεται να «παίξει» τα δικά του παιχνίδια.

To Grand Prix Αυστρίας είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να ετοιμάζονται για το ένατο αγωνιστικό τριήμερο της φετινής σεζόν της Formula 1. Απομένουν τέσσερις αγώνες για το καλοκαιρινό διάλειμμα, όλοι εντός της Ευρώπης, με την πρώτη στάση να είναι το Red Bull Ring στα βουνά της Στυρίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου αναμένεται να δούμε άστατες καιρικές συνθήκες όπως συνέβη και πριν από δύο εβδομάδες στον Καναδά. Αυτό θα βάλει δύσκολα στις ομάδες, καθώς πρέπει να είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, είτε σε στεγνό, είτε σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Την Παρασκευή η βροχή αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της το απόγευμα, κάτι που σημαίνει πως το FP1 θα διεξαχθεί ενδεχομένως σε στεγνό. Αυτό δεν είναι όμως δεδομένο για τις κατατακτήριες δοκιμές, καθώς η πρόγνωση κάνει λόγο για ισχυρές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό δεν είναι ιδανικό σενάριο για ομάδες και οδηγούς, μιας και πρέπει να αποφασίσουν που θα κινηθούν στο στήσιμο του μονοθεσίου, αφού το καθεστώς parc-ferme τίθεται σε ισχύ πριν τις κατατακτήριες.

Το Σάββατο αναμένεται να βρέχει όλη την ημέρα, με τη μέχρι στιγμής πρόγνωση να κάνει λόγο για πάνω από 70% πιθανότητα βροχής στον Αγώνα Σπριντ. Για το Sprint Shootout που θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα μέσα στη μέρα, η πρόγνωση αναφέρει μικτές συνθήκες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

