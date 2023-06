Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται και πάλι την Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Red Bull Ring της Αυστρίας.

Έπειτα από μία εβδομάδα χωρίς αγώνα, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει, με το ένατο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν να είναι το Grand Prix Αυστρίας, το τριήμερο 30 Ιουνίου με 2 Ιουλίου. Ομάδες και οδηγοί, έπειτα από τον αγώνα στον Καναδά, ταξιδεύουν και πάλι επί ευρωπαϊκού εδάφους για ένα τριήμερο που περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ.

Ο αγώνας στο Σπίλμπεργκ πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στην παλιά χάραξη με το όνομα Οστεράιχρινγκ το 1969. Το 1995 η διαδρομή ανανεώθηκε στη σημερινή της μορφή και έμεινε στο πρόγραμμα μέχρι το 2003. Ο εκμοντερνισμός της πίστας σήμανε την επιστροφή του Grand Prix Αυστρίας το 2014 - πλέον ως Red Bull Ring. Η διαδρομή έχει μήκος 4.318 μέτρα και αποτελείται από 10 στροφές. Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 71 γύρους. Τις περισσότερες νίκες τις έχουν οι Τζο Σιφέρ, Αλέν Προστ και Μαξ Φερστάπεν με τρεις, ενώ νικητής το 2022 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Κάρλος Σάινθ από το 2020 με το 1:05,619.

