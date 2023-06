Με αρκετές απουσίες θα αγωνιστεί η Honda στον αγώνα του MotoGP στο Άσεν, όμως ο αστέρας της, Μαρκ Μάρκεθ, θα δώσει κανονικά το «παρών».

Μόλις ένας αγώνας απέμεινε στο MotoGP πριν το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς κάνει τη διακοπή του για το καλοκαιρινό διάλειμμα. Αρκετοί είναι αυτοί που ανυπομονούν να έρθει η περίοδος της ανάπαυλας ώστε να ανασυγκροτηθούν και να ετοιμαστούν για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Ο κατασκευαστής που περιμένει περισσότερο απ’ όλους είναι η Honda. Το ιαπωνικό εργοστάσιο θα παραταχθεί στον επερχόμενο αγώνα του Άσεν με δύο από τους τέσσερις βασικούς του αναβάτες. Ο Μαρκ Μάρκεθ θα πάρει κανονικά μέρος στην Ολλανδία, έπειτα από την απουσία του στο Grand Prix Γερμανίας την περασμένη Κυριακή.

Την είδηση την επιβεβαίωσε η Honda, με τον Ισπανό να μιλά για το τι περιμένει στο Άσεν: «Θέλω να αφήσω το τριήμερο στη Γερμανία πίσω μου. Έχουμε έναν μόλις αγώνα πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα και ο στόχος μου είναι να συλλέξω πολύτιμα δεδομένα για τους μηχανικούς. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά τις επόμενες έξι εβδομάδες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πρέπει να μείνουμε ήρεμοι και να προσεγγίσουμε το τριήμερο με ένα καθαρό πλάνο.

Αυτοί που δεν θα πάρουν μέρος στο Grand Prix Ολλανδίας είναι οι Τζοάν Μιρ και Άλεξ Ρινς. Ο αναβάτης της Repsol Honda θα αντικατασταθεί από τον Ίκερ Λεκουόνα και θέτει ως στόχο την επιστροφή του στον αγώνα του Σίλβερστον τον Αύγουστο.

Στο γκαράζ της LCR Honda, o δοκιμαστής της HRC, Στεφάν Μπράντλ, θα πάρει τη θέση του Ρινς, με τον Ισπανό να περνά για δεύτερη φορά την πόρτα του χειρουργείου. Ο Ρινς είχε μία πολύ άσχημη πτώση στον αγώνα του Μουτζέλο και έσπασε το δεξί του πόδι.

Former LCR rider @stefanbradl will replace @Rins42 this weekend at the Dutch Grand Prix🇳🇱.



We send Alex all our strength for his recovery. In the meantime, we’ll make the most to keep pushing and improving.

📸2014 #DutchGP #MotoGP #LCR pic.twitter.com/S41cAhMhur