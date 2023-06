24 Ώρες Λε Μαν – Η Ferrari έκανε φιέστα θριάμβου στο Μαρανέλο

Οι γιορτινές ημέρες για τους κατοίκους της Ιταλίας συνεχίζονται, καθώς οι θριαμβευτές των 24 Ωρών Λε Μαν προσέφεραν χαρά σε χιλιάδες τιφόζι.

Έπειτα από 58 χρόνια, η Ferrari ανέβηκε στο θρόνο του Μαν, καθώς κατέκτησε μια ιστορική νίκη έπειτα από 24 ώρες γεμάτες δράση και μάχες. Η ιταλική ομάδα επέστρεψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κορυφαία κατηγορία αγώνων αντοχής.

Έπειτα από 342 γύρους στην πίστα του Σαρτ, Οι Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο και Αντόνιο Τζοβινάτσι αναδείχθηκαν νικητές με τη #51 499P και ξεσήκωσαν τους Ιταλούς. Η χαρά ήταν τόσο μεγάλη που ήχησαν οι καμπάνες στο Μαρανέλο, με τους... γείτονές μας να γιορτάζουν το ιστορικό επίτευγμα πανηγυρίζοντας στους δρόμους του Μαρανέλο.

Έπειτα από μερικές ημέρες, η αγωνιστική ομάδα επέστρεψε στο Μαρανέλο με το τρόπαιο για τα 100 χρόνια του αγώνα και ετοίμασε κάτι ξεχωριστό για τους κατοίκους της περιοχής. Οι δύο 499P έκαναν παρέλαση στους δημόσιους δρόμους με τον κόσμο να ζητωκραυγάζει για τους θριαμβευτές του Μαν για το 2023.

Celebrating their Le Mans victory with the fans in Maranello ❤️🇮🇹 @FerrariHypercar #WEC #LeMans24 #FerrariHypercar

