Νεκρός χολιγουντιανός ηθοποιός σε δυστύχημα με μοτοσικλέτα

Ο δημοφιλής ηθοποιός Τριτ Γουίλιαμς έχασε τη ζωή του έπειτα από ατύχημα που είχε με τη μοτοσικλέτα του.

Ο διάσημος ηθοποιός Τριτ Γουίλιαμς είχε βγει για την κλασική του βόλτα με την αγαπημένη του Honda VT1700 Shadow του 1986 στην περιοχή Μορς Χίλ του Βέρμοντ. Η μοίρα δυστυχώς του επιφύλασσε άσχημο παιχνίδι καθώς ενεπλάκη σε ένα ατύχημα με αυτοκίνητο.

Ο Γουίλιαμς οδηγούσε σε καλές συνθήκες τη μοτοσικλέτα του όταν ένα SUV αποφάσισε να στρίψει απροειδοποίητα αριστερά για να φτάσει σε ένα χώρο πάρκινγκ. Δυστυχώς εκείνη τη στιγμή στο δρόμο του SUV βρέθηκε η μοτοσικλέτα του 71χρονου ηθοποιού ο οποίος δεν κατάφερε να αποφύγει το αυτοκίνητο πέφτοντας στην άσφαλτο με δύναμη.

Παρά το γεγονός ότι φορούσε προστατευτικό κράνος, το χτύπημα ήταν τόσο ισχυρό που του προκάλεσε μεγάλη ζημιά. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Albany Medical Center στη Νέα Υόρκη όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Ο Τριτ Γουίλιαμς ήταν ένας πολύ συμπαθής ηθοποιός με μια καριέρα που ξεκινάει πίσω στο 1975. Είχε παρουσία σε σημαντικές ταινίες όπως το Hair, το Once Upon a Time in America, το Taled from the Crypt, το Things to Do in Denver When You’re Dead και το Deep Rising. Παράλληλα, ο Γουίλιαμς είχε επιτυχημένα περάσματα και από τις τηλεοπτικές σειρές με πρωταγωνιστικούς ρόλους στα δημοφιλή Everwood, Chocago Fire και Chesapeake Shores.