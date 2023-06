Για μία ακόμα χρονιά μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες χάρη σε αυτόν τον ξεχωριστό STEM διαγωνισμό.

Με τη συμμετοχή 13 ομάδων έλαβε χώρα το πρώτο μέρος των Τελικών Αγώνων πίστας του Πανελλήνιου Διαγωνισμού F1 in Schools 2023 για Δημοτικά. Σε ένα γεμάτο κλειστό γυμναστήριο στις στις εγκαταστάσεις της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής στην Αθήνα, μαθητές από σχολεία της Κεντρικής και της Νότιας Ελλάδας διαγωνίστηκαν στην τελική φάση του μαθητικού διαγωνισμού που υλοποιείται εδώ και 20 χρόνια σε περισσότερες από 30 χώρες.



Κι αυτό είναι μόνο το πρώτο… ημίχρονο, αφού το προσεχές Σάββατο 17 Ιουνίου 2023, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια στην Θεσσαλονίκη, θα έχουμε τη δεύτερη φάση των Τελικών Αγώνων Πίστας, με την συμμετοχή ομάδων από την Βόρεια Ελλάδα.

Ο Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος F1 in Schools σε Ελλάδα και Κύπρο, Δημήτρης Πολυματίδης, δήλωσε σχετικά: «Το F1 in Schools είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα διαθεματικά προγράμματα στο κόσμο, εγκεκριμένο και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα βοηθά τα παιδιά στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των τεχνολογιών STEM και να καλλιεργήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως αυτή της κριτικής σκέψης, συνεργασίας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας και επίλυσης προβλήματος. Στο F1 in Schools για Δημοτικά συμμετέχουν παιδιά ηλικίας από Γ’ έως ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, τα οποία μαζί με τις προαναφερόμενες δεξιότητες αποκτούν και γνώσεις Φυσικής και Μηχανικής. Επίσης, μαθαίνουν να σχεδιάζουν σε Η/Υ και να κατασκευάζουν μικρογραφίες μοντέλων Formula 1 από χαρτόνι».







Πρέπει να σημειωθεί πως τα μέλη της ομάδας που σημείωσε τους ταχύτερους χρόνους, έλαβαν υποτροφία συμμετοχής στο Rotax Summer Camp που θα διεξαχθεί 19, 21 και 22 Ιουνίου στην πίστα των Μεγάρων και θα περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα.





Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποστηρίζει με δωρεά του τη συμμετοχή δημόσιων σχολείων στον πανελλήνιο διαγωνισμό F1 in Schools της τρέχουσας σχολικής περιόδου, με σκοπό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή περισσότερων παιδιών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την εκπαίδευσή τους πάνω σε καινοτόμες εφαρμογές STEM. Ιδιαίτερα, μέσω της δράσης “F1 in Schools Greece 2023 – All Girls Initiative”, που έχει σκοπό την υποστήριξη ομάδων του F1 in Schools Ελλάδος αποτελούμενες από κορίτσια μέλη (all-girls teams), το ΙΣΝ υποστηρίζει ομάδες κοριτσιών από δημόσια σχολεία που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο διαγωνισμό, καλύπτοντας διάφορα λειτουργικά έξοδα των ομάδων, όπως της κατασκευής F1 μοντέλων και των ταξιδιών για συμμετοχή σε αγώνες.





Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό F1 in Schools και για να δηλώσει μια ομάδα συμμετοχή, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του θεσμού.