Το πανάκριβο και εξαιρετικά σπάνιο Ares S1 Project αποτελεί τον επόμενο στόχο του Στέφανου Τσιτσιπά. Προς τιμή του όμως, δεν θα το αντάλλασσε με την αγαπημένη του Πάουλα Μπαντόσα.

Ένα νέο video στο twitter με πρωταγωνιστή το Στέφανο Τσιτσιπά μας αποκαλύπτει την πιο πρόσφατη αυτοκινητική του προτίμηση. Αυτή, μάλιστα, δεν είναι διόλου κοινότυπη και προφανής, καθώς έχει να κάνει με ένα από τα πλέον σπάνια hypercar του πλανήτη: το Ares S1 Project.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa are looking at sports cars:



“I want Badosa & I want this car” ? pic.twitter.com/WsBDLXUrTU