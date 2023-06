Ο «Βασιλιάς» του ΝΒΑ κυμάτισε τη γαλλική σημαία, συμβολίζοντας την εκκίνηση του θρυλικού αγώνα αντοχής.

Ακολουθώντας πιστά το πρωτόκολλο, οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων της Γαλλίας καταρριχήθηκαν από ελικόπτερο με την «τρικολόρ», λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση των 24 Ωρών Λε Μαν.

Η σημαίας της Γαλλίας παραδόθηκε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος την κυμάτισε για να σηματοδοτήσει την έναρξη του σημαντικότερου αγώνα αντοχής στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο τετράκις πρωταθλητής του ΝΒΑ είχε προσκληθεί από τους διοργανωτές, στα 100ά γενέθλια του θρυλικού αγώνα που διεξήχθη για πρώτη φορά το 1923.

The traditional French Tricolour delivered by the French military to @KingJames . @Lakers #WEC #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/w7gdXWoxM2

Λίγο μετά έδωσε από το μικρόφωνο την εντολή, στα γαλλικά: «Οδηγοί, θέστε σε λειτουργία τους κινητήρες σας».

Και μετά την ολοκλήρωση του γύρου σχηματισμού, ο Λεμπρόν κυμάτισε και πάλι τη σημαία για την εκκίνηση του 24ωρου αγώνα.

The race of the 𝗰𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝘆 is ON! 🟢🔥



By @ROLEX / #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/iytWwUNnk3