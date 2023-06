24 Ώρες Λε Μαν – Αυτή είναι η σειρά εκκίνησης του αγώνα (vid)

Δείτε πώς θα παραταχθούν τα 62 αγωνιστικά αυτοκίνητα στον κορυφαίο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που διεξάγεται στην πίστα του Σαρτ.

Οι 24 Ώρες Λε Μαν είναι προ των πυλών και αποτελούν τον τέταρτο αγώνα του WEC στο 2023. Η 100ή επέτειος του μεγαλύτερου αγώνα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό αναμένεται με αγωνία και εκτιμάται πως θα προσφέρει συναρπαστικές μάχες μέχρι τον τελευταίο γύρο. Η διαδικασία της Hyperpole μας χάρισε τρομερές μάχες για την pole position και τα βλέμματα όλων στρέφονται πλέον στην εκκίνηση του αγώνα.

Οι καιρικές συνθήκες θα παίξουν το δικό τους ρόλο, με τη βροχή να αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της τις πρώτες ώρες του αγώνα. Συνολικά 62 αγωνιστικά σε τρεις κατηγορίες, Hypercar, LMP2 και GTE, θα δώσουν την απόλυτη μάχη για το πολυπόθητο τρόπαιο.

Δείτε τη σειρά εκκίνησης για τις 24 Ώρες Λε Μαν στο παρακάτω βίντεο.

I made the starting grid of the 24 Hours of Le Mans.

And yes, I did all those illustrations. It was a pain as much as it was a pleasure!#LeMans24 pic.twitter.com/nnarFxct8Y