O Κυπριακής καταγωγής διαμόρφωσε το super SUV των 666 ίππων για λογαριασμό του άσου της Μάντσεστερ Σίτι.

Μία Lamborghini Urus Perfomante, βαμμένη στο γαλάζιο της Μάντσεστερ Σίτι θα οδηγεί ο Τζακ Γκρίλις. Ο Άγγλος επιθετικός ανέθεσε στον Γιάννη Χαραλάμπους (Yianni Charalambous) να προσωποποιήσει το SUV επιδόσεων. Ο κυπριακής καταγωγής επιχειρηματίας έχει την εταιρεία Yiannimize, η οποία εξατομικεύει πολυτελή αυτοκίνητα με βάση τις προτιμήσεις των ιδιοκτητών τους.

Μάλιστα όπως αναφέρει στο βίντεο, ανέλαβε το project αν και ο Γκρίλις στέρησε τον τίτλο στην Αγγλία από την αγαπημένη του ομάδα, την Άρσεναλ.

Fresh new car and wrap for Prem and Fa cup winner pic.twitter.com/Dzb39bx7ll