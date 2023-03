Σύμφωνα με το Bleacher Report, η συμφωνία του Τζακ Γκρίλις με την Puma αποτελεί το ακριβότερο deal για παπούτσια στην ιστορία του αθλήματος.

Μετά την μεγάλη συμφωνία που πέτυχε με την Gucci, ο Τζακ Γκρίλις υπέγραψε πενταετές deal και με την Puma, τα παπούτσια της οποίας θα φοράει για τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτή η συνεργασία αποτελεί την ακριβότερη που έχει επιτύχει ποτέ Άγγλος ποδοσφαριστής για τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, αφού τα έσοδα που θα αποφέρει στον 27χρονο Άγγλο εξτρέμ ξεπερνούν τα 11 εκατ. ευρώ ετησίως (!!).

Jack Grealish has signed a boot deal with PUMA worth around $12M a season for five years, reportedly making it the most expensive deal ever for a British player 👟 pic.twitter.com/IDItMQqoL4 — B/R Football (@brfootball) March 6, 2023

Υπενθυμίζουμε πως η Puma είναι η εταιρεία ένδυσης και της Μάντσεστερ Σίτι στην οποία αγωνίζεται ο Άγγλος μέσος. Φέτος, ο Γκρίλις έχει πραγματοποιήσει 33 συμμετοχές με τους «πολίτες» έχοντας σκοράρει τρία τέρματα και δώσει τρεις ασίστ σε 2.203 αγωνιστικά λεπτά.

Οι ανακοινώσεις της Puma και του ίδιου του παίκτη για την συνεργασία: