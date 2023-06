O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη βελτίωση του μονοθεσίου της Mercedes και εντόπισε το σημείο όπου χάθηκε η δεύτερη θέση στο grid του αγώνα της Βαρκελώνης.

Γλυκόπικρη γεύση άφησε στον Λιούις Χάμιλτον το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Ισπανίας. Από την μία η απόδοση του μονοθεσίου της Mercedes-AMG F1 βελτιώθηκε σημαντικά, από την άλλη χάθηκε μία ευκαιρία για παρουσία στην πρώτη σειρά του grid.

«Στην τελευταία μου προσπάθεια στο Q3 και μέχρι τη στροφή 10, ο χρόνος μου ήταν για μία θέση στην πρώτη σειρά του grid. Σε εκείνο το σημείο, μόλις πάτησα το γκάζι το μονοθέσιο εμφάνισε υπερστροφή. Πρέπει να δω λεπτομερώς τι συνέβη, όμως πιστεύω ότι εκεί έχασα τα δέκατα που θα μου έδιναν τη δεύτερη θέση», δήλωσε ο Χάμιλτον στο Sky Sports. Μετά την ποινή στον Γκασλί, ο Χάμιλτον «ανέβηκε» στην 4η θέση του grid.

A crazy Quali! 🤯 Lewis misses out on a spot on the front row by a tenth. 😩 pic.twitter.com/gBAOQWJ41P