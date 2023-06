Στο Γάλλο οδηγό της Alpine F1 επιβλήθηκε ποινή 3+3 θέσεων στο grid, για το γεγονός ότι παρεμπόδισε τον Ολλανδό και τον Ισπανό στις κατατακτήριες.

Σκληρός έπεσε ο... πέλεκυς της FIA στον Πιερ Γκασλί. Οι αγωνοδίκες τιμώρησαν με συνολική ποινή 6 θέσεων (3+3) στο grid τον Γάλλο, για τα συμβάντα με τους Μαξ Φερστάπεν και Κάρλος Σάινθ στις κατατακτήριες δοκιμές της Βαρκελώνης.

Η ποινή θα επιβληθεί στον επόμενο αγώνα στον οποίο θα λάβει μέρος ο Γκασλί. Αυτό σημαίνει ότι στον κυριακάτικο αγώνα της Βαρκελώνης θα εκκινήσει 10ος (ήταν 4ος στο Q3).

BREAKING: Pierre Gasly has been given a six-place grid penalty for impeding Max Verstappen and Carlos Sainz during qualifying#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/JevJJhVbs8