Η πίστα της Βαρκελώνης αποτελεί εντελώς διαφορετικό πεδίο μάχης από αυτό του Μονακό.

Η Formula 1 δεν πατάει φρένο, η δράση συνεχίζεται δίχως διακοπή κι από την Κυανή Ακτή και το Μονακό, η προσοχή στρέφεται στη Βαρκελώνη. Η πρωτεύουσα της Καταλονίας φιλοξενεί από το 1991 το ισπανικό Grand Prix και η πίστα του Μονμελό αποτελεί ένα πεδίο μάχης που διαφέρει άρδην από εκείνο του Πριγκιπάτου.

Ελαστικά και απαιτήσεις

Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους στη Βαρκελώνη γόμες από το εντελώς αντίθετο άκρο της γκάμας της Pirelli. Συγκεκριμένα, τη γόμα C1 ως P Zero λευκή σκληρή, τη C2 ως P Zero κίτρινη μέση και τη C3 ως P Zero κόκκινη μαλακή.





Πρέπει να σημειωθεί πως η πίστα της Ιβηρικής τροποποιήθηκε φέτος. Το τελευταίο chicane (στροφές 14 και 15) που δημιουργήθηκε το 2007, αφαιρέθηκε και η πίστα επέστρεψε στην παλιά της διαμόρφωση με 14 στροφές. Υπήρξαν και άλλες βελτιώσεις στην πρώτη στροφή με αύξηση του χώρου διαφυγής και νέες μπαριέρες.

Η αλλαγή στην τελευταία στροφή είναι κομβική καθώς η πίστα αποκτά συνεχή ροή και φθείρει λιγότερο τα ελαστικά στη φάση της επιτάχυνσης. Οι αριστερές στροφές είναι αργές και οι δεξιές είναι γρήγορες.



Πέρυσι ο νικητής Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, έκανε τρεις αλλαγές ελαστικών από μαλακή σε μέση γόμα, όπως και οι περισσότεροι αντίπαλοί του. Με την υιοθέτηση της νέας σκληρής γόμας προστίθενται περισσότερες επιλογές στρατηγικής.

Τι λέει η Pirelli

Για τις απαιτήσεις του αγώνα της Κυριακής, μίλησε ο διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli, Μάριο Ίζολα.



Ο Ιταλός είπε: «Παραδοσιακά η πίστα της Βαρκελώνη είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για δοκιμές: Τόσο για τα μονοθέσια όσο και για τα ελαστικά. Είναι μια ολοκληρωμένη διαδρομή, με πολλές στροφές διαφορετικού τύπου και ταχύτητας. Διαθέτει επίσης μια πολύ μεγάλη ευθεία. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η αεροδυναμική απόδοση να αποτελεί κλειδί για να είσαι ανταγωνιστικός. Το τελευταίο τμήμα άλλαξε φέτος, επιστρέψαμε στην παλιά σχεδίαση, χωρίς το τελικό chicane. Αυτό προσδίδει εκ νέου στην πίστα συνεχή ροή και αυξάνει την ταχύτητα εισόδου στην μεγάλη ευθεία. Υπάρχουν δυο στροφές, οι 3 και 9 που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές όσον αφορά στα πλευρικά φορτία που ασκούνται στα ελαστικά. Διαλέξαμε τις ίδιες γόμες με τον πρώτο αγώνα στο Μπαχρέιν. Είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε ότι η φετινή γόμα C1 είναι καινούργια και δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό ανάμεσα στην πιο σκληρή γόμα της γκάμας (πλέον την ονομάζουμε C0) και τη C2. Θεωρητικά αυτό δίνει στις ομάδες μια ευρύτερη γκάμα επιλογών στρατηγικής καθώς πέρυσι η σκληρή γόμα δεν χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα».

Πειραματικές γόμες

Στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής, όλοι οι οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους από δύο πειραματικά σετ σκληρής γόμας, με νέα δοκιμή, που θα χρησιμοποιηθεί από το Βρετανικό Grand Prix και μετά.

Ο Ίζολα είπε σχετικά: «Πέρα από τη χρήση νέων υλικών που έχουν ήδη πιστοποιηθεί μετά από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών η τελευταία έκδοση είναι ίδια με την προηγούμενη. Αρχικά είχαμε σχεδιάσει την υιοθέτησή τους για το 2024, αλλά τελικά θα τα παρουσιάσουμε νωρίτερα. Ο λόγος είναι ότι τα φορτία που ασκούνται από τα σημερινά μονοθέσια είναι ήδη στα επίπεδα που είχαν τεθεί ως στόχος, για το τέλος της φετινής χρονιάς. Οπότε χρειάζεται δομή με μεγαλύτερη αντοχή στην κόπωση. Η νέα δομή δεν θα διαφοροποιήσει τις τεχνικές παραμέτρους ή την απόδοση των ελαστικών. Επιπλέον μετά τον αγώνα θα γίνουν δοκιμές εξέλιξης για τα ελαστικά του 2024 από τις Mercedes και Ferrari για δυο μέρες. Εξελίσσουμε ταυτόχρονα γόμες και σκελετούς για τη νέα χρονιά».