Μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και απρόβλεπτες καταστάσεις αναμένονται στο επερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Ένα ακόμη αγωνιστικό τριήμερο έχουμε μπροστά μας, με τον κόσμο της Formula 1 να ετοιμάζεται για το Grand Prix Ισπανίας το τριήμερο 2-4 Ιουνίου. Το έβδομο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν αναμένεται με αγωνία, καθώς τα αναβαθμισμένα μονοθέσια θα μας δώσουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τη δυναμική των ομάδων.

Τα τελευταία χρόνια απολαμβάναμε ηλιόλουστα τριήμερα στο Grand Prix Ισπανίας. Ωστόσο οι μέχρι στιγμής προγνώσεις κάνουν λόγο για πολύ διαφορετικές καταστάσεις.

