Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να συνεχίζει την ευρωπαϊκή του περιοδεία στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Δίχως διακοπή, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 συνεχίζει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, με το έβδομο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν να είναι το Grand Prix Ισπανίας στις 2-4 Ιουνίου. Ομάδες και οδηγοί, έπειτα από τον αγώνα στο Μονακό, ταξιδεύουν στην Ισπανία για έναν ιδιαίτερης σημασίας αγώνα.

Το GP Βαρκελώνης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1991 κι έκτοτε είναι αναπόσπαστο κομμάτι στο πρόγραμμα της Formula 1. Φέτος, η χάραξη επιστρέφει στην παραδοσιακή της μορφή που έχει μήκος 4.657 μέτρα. Πλέον δεν υπάρχει το αργό σικέιν στον τελευταίο τομέα της πίστας και στη θέση του είναι δύο γρήγορες δεξιές στροφές. Η χάραξη αυτή χρησιμοποιούνταν έως το 2006. Ο αριθμός των γύρων που θα καλύψουν οι οδηγοί παραμένει στους 66, ενώ η πίστα θα έχει δύο ζώνες DRS. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Ισπανίας έχουν οι Λιούις Χάμιλτον και Μίκαελ Σουμάχερ με 6, ενώ νικητής το 2022 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν.

