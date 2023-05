Σαν Σήμερα: Θρίλερ σε Μονακό και Νίρμπουργκρινγκ

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Αγώνες που έχουν μείνει στην ιστορία θα συναντήσουμε σήμερα στην αναδρομή μας στο παρελθόν της Formula 1. Από το Πριγκιπάτο του Μονακό, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και στο Μεξικό. Επιπλέον, έχουμε στο πρόγραμμα μία νίκη ενός θρύλου των ράλλυ του WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 29/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1960, ο Στέρλινγκ Μος κέρδισε το GP Μονακό και σημείωσε την πρώτη νίκη της Lotus στην F1, εκπροσωπώντας την ιδιωτική ομάδα του Ρομπ Ουόκερ.

Σαν σήμερα το 1980, ο διάσημος Άρι Βάτανεν επικράτησε στο Ράλλυ Ακρόπολις και σημείωσε έτσι την παρθενική του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Ο «Ιπτάμενος Φινλανδός» οδήγησε ένα Ford Escort δεύτερης γενιάς και ξεπέρασε για σχεδόν 3 λεπτά το Datsun Violet του Τίμο Σάλονεν. Το βάθρο έκλεισε από το Fiat 131 Abarth του Μάρκου Άλεν, με την κορυφαία ελληνική επίδοση να καταγράφεται στην 9η θέση της τελικής κατάταξης. Αυτή προήλθε από την οδήγηση του Τάσου «Siroco» Λιβιεράτου με μία Lancia Stratos, με συνοδηγό τον Μανώλη Μακρινό.

Σαν σήμερα το 1988, ο Αλέν Προστ έκανε εξαιρετική εκκίνηση για το GP Μεξικό και προσπέρασε τον Άιρτον Σένα, ελέγχοντας άνετα το ρυθμό μέχρι και τον τερματισμό. Οι δύο McLaren MP4/4 έριξαν γύρο μέχρι και στον 4ο, με το μεγάλο υψόμετρο που χαρακτηρίζει το Autódromo Hermanos Rodríguez να ευνοεί τα μονοθέσια με κινητήρες τούρμπο. Οι Προστ και Σένα ακολουθήθηκαν από τις δύο Ferrari των Γκέρχαρντ Μπέργκερ και Μικέλε Αλμπορέτο, με τις δύο Arrows των Ντέρεκ Ουόργουικ και Έντι Τσίβερ να κλείνουν τη βαθμολογούμενη εξάδα.

Σαν σήμερα το 1994, διεξήχθη το GP Ισπανίας για την F1, στην πίστα της Βαρκελώνης. Εξαιτίας των τραγικών γεγονότων που είχαν στιγματίσει το GP Σαν Μαρίνο της ίδιας χρονιάς, αποφασίστηκε η τοποθέτηση ενός προσωρινού τεχνητού σικέιν στην πίσω ευθεία μεταξύ των στροφών 9-10, ώστε να μειωθεί η ταχύτητα των μονοθεσίων. Η Williams κατέκτησε την πρώτη της νίκη στη σεζόν μέσω του Ντέιμον Χιλ, με τον Μίκαελ Σουμάχερ να διαχειρίζεται εντυπωσιακά ένα πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων του και να τερματίζει δεύτερος. Μάλιστα, ο Γερμανός οδηγός της Benetton είχε κολλήσει στην 5η σχέση για ένα πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα, αλλά εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία του από τους αγώνες αντοχής για να διαφοροποιήσει κατάλληλα την οδηγική του προσέγγιση. Ο Μαρκ Μπλαντέλ προσέφερε στην Tyrrell το τελευταίο βάθρο στην ιστορία της με την τρίτη θέση.

Σαν σήμερα το 2005, το Ευρωπαϊκό GP της F1 και η πίστα του Νίρμπουργκρινγκ προσέφεραν μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στη σύγχρονη εποχή του αθλήματος. Με τον Κίμι Ράικονεν να ελέγχει τον ρυθμό στο πρώτο μισό του αγώνα, όλα έδειχναν πως η νίκη θα καταλήξει στα χέρια του Φινλανδού. Ωστόσο, ένα μπλοκάρισμα στα φρένα ενώ έριχνε γύρο στον Ζακ Βιλνέβ, και δύο «βόλτες» εκτός πίστας, άφησαν ένα άσχημο σημάδι στο εμπρός-δεξιό ελαστικό της McLaren. Λόγω κανονισμών, ο Ράικονεν είχε τη δυνατότητα να μπει στα pits για αλλαγή ελαστικών εφόσον και μόνο υπήρχε κάποιο σοβαρό ζήτημα ασφάλειας, αλλά επέλεξε να παραμείνει στην πίστα και να διαχειριστεί την πρωτοπορία του. Τελικά, στον τελευταίο γύρο, οι όλο και αυξανόμενοι κραδασμοί οδήγησαν σε κατάρρευση της ανάρτησης και ο Φινλανδός κατέληξε στην αμμοπαγίδα της στροφής 1. Ο «φουριόζος» Φερνάντο Αλόνσο εκμεταλλεύτηκε αυτό το δώρο και πήρε μια απροσδόκητη νίκη, ξεπερνώντας τον poleman, Νικ Χάιντφελντ και τον Ρούμπενς Μπαρικέλο.

