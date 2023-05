Η επίσκεψη του Σεμπάστιαν Φέτελ στα paddock του Μονακό δημιούργησε συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές.

Η πλειοψηφία των φίλων της Formula 1 νιώθει άσχημα από την απουσία του Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο 35χρονος Γερμανός εγκατέλειψε το θεσμό στο τέλος της περσινής σεζόν, αφήνοντας ως παρακαταθήκη 4 παγκόσμια πρωταθλήματα οδηγών.

Κυρίως όμως άφησε ως ανάμνηση δυνατές στιγμές, μέσα και έξω από τις πίστες. Στιγμές που - κυρίως - οι συναθλητές του δεν μπορούν να ξεχάσουν. Όπως ο Λιούις Χάμιλτον, που χάρισε μία ζεστή αγκαλιά στον άλλοτε αντίπαλό του.

How good is it to see Seb! 😍#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/FaSpL8hNfX