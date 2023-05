Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στο Πριγκιπάτο του Μονακό.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Μονακό της Formula 1 με το FP2 να προσφέρει ακόμη περισσότερο θέαμα, ανατροπές και μάχες με τα χρονόμετρα. Οι ομάδες εστίασαν στην καλύτερη κατανόηση των μονοθεσίων τους, ενώ για πρώτη φορά στο τριήμερο είδαμε τη χρήση της μαλακής γόμας ελαστικών. Όπως έγινε στο FP1, έτσι και στο FP2, είχαμε επαφές με τις μπαριέρες.

Ταχύτερος μετά το δεύτερο 60λεπτο της ημέρας ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός πρωταθλητής σημείωσε με τη μαλακή γόμα ελαστικών χρόνο 1:12,462, σε μια διαδικασία που ο ανταγωνισμός ήταν πολύ έντονος. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari βρέθηκε στη 2η θέση, μόλις 65 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Φερστάπεν. Ο teammate του, Κάρλος Σάινθ, ήταν 42 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο πίσω.

Ο Φερνάντο Αλόνσο ξέρει πως έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη αυτό το τριήμερο και η AMR23 λειτουργεί καλά στο Μονακό. Ο Ισπανός της Aston Martin ήταν 0,220 δευτ. πίσω από τον Φερστάπεν. Στην 5η θέση βρέθηκε ο Λάντο Νόρις της McLaren, o οποίος εντυπωσίασε με την προσπάθειά του. Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν στην 6η θέση με την ανανεωμένη Mercedes W14, με τη διαφορά από την κορυφή να είναι μισό δευτερόλεπτο.

Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν ιδιαίτερα υποτονικός και έμεινε στην 7η θέση. Ο Βάλτερι Μπότας έκανε έναν εντυπωσιακό χρόνο και πήρε την 8η θέση, ξεπερνώντας τους δύο οδηγούς της Alpine. Εκτός 10άδας έμειναν οι Λανς Στρολ και Τζορτζ Ράσελ.

Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, με τους πρώτους 15 οδηγούς να τους χωρίζει μόλις 1 δευτερόλεπτο.

Not much room for error is there?! 😮



The view from Oscar Piastri's helmet cam #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/35GufvMwGq