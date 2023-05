H Pirelli θα παρουσιάσει στο Grand Prix της F1 στο Πριγκιπάτο, τα νέα ελαστικά για ακραίες καιρικές συνθήκες.

Επιστροφή στη δράση για το μαγικό κόσμο της Formula 1, με το Grand Prix του Μονακό να αποτελεί τελικά τον έκτο γύρο το φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, μιας κι ο αγώνας της Εμίλια Ρομάνια ακυρώθηκε λόγω των φυσικών καταστροφών στην Ιταλία.

Στην Ίμολα θα έκαναν ντεμπούτο το νέο αεροδυναμικό πακέτο της Mercedes-AMG και τα νέα ελαστικά της Pirelli για βροχή. Τελικά, αμφότερα θα τα δούμε στον αγώνα της Κυανής Ακτής.

Οι επιλογές ελαστικών

Μιλώντας για ελαστικά, η Pirelli που είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής στο σπορ από το 2011, έχει επιλέξει τις εξής γόμες σλικ ελαστικών: η C3 είναι η P Zero λευκή σκληρή, η C4 είναι η P Zero κίτρινη μέση και η C5 είναι η P Zero κόκκινη μαλακή.





Πέρυσι, λόγω των μεικτών συνθηκών, είχαν χρησιμοποιηθεί όλα τα ελαστικά που ήταν διαθέσιμα για το Grand Prix: Βρόχινα Cinturato Blue, ενδιάμεσα Cinturato Green και οι τρεις γόμες των σλικ ελαστικών. Αν η διαδρομή είναι στεγνή, οι οδηγοί κάνουν παραδοσiακά μια αλλαγή ελαστικών στον αγώνα, αλλά πέρυσι, οι περισσότεροι σταμάτησαν 3 φορές για αλλαγή ελαστικών.

Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις που μιλούν για άστατο καιρό αυτό το τριήμερο. Αν ναι, τότε θα δούμε και τα καινούργια βρόχινα ελαστικά Cinturato Blue, που έχουν την εξής ιδιαιτερότητα: δεν χρειάζονται προθέρμανση με ηλεκτρικές κουβέρτες!

Τα χαρακτηριστικά του Μονακό

Όσο για τη φημισμένη αγωνιστική διαδρομή, έχει μήκος μόλις 3.337 μέτρα και εκεί έχουμε τη χαμηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα – περί τα 150 χιλιόμετρα/ώρα. H πρόσφυση είναι πολύ χαμηλή και η φθορά περιορισμένη.





Οι πιο μαλακές γόμες προσφέρουν πρόσφυση αλλά μηχανικά αυτή είναι περιορισμένη. Δεν αποκλείονται τα γλιστρήματα που παραμορφώνουν την επιφάνεια των ελαστικών.

Έχουν γίνει 68 αγώνες στο Μονακό και πολυνίκης εκεί είναι ο Άιρτον Σένα. Ο θρυλικός Βραζιλιάνος κέρδιζε συνεχώς από το 1987 – 1993 με εξαίρεση το 1988 – τότε εγκατέλειψε στον 66ο γύρο ενώ ήταν επικεφαλής.

Τι λέει η Pirelli

Για τον επικείμενο αγώνα στην Κυανή Ακτή, μίλησε ο διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli, Μάριο Ίζολα: «Πάμε στο Γκραν Πρι του Μονακό διαφορετικά απ’ ότι περιμέναμε. Θα ήταν κανονικά ο μεσαίος αγώνας σε μια τριπλέτα μαχών επί ευρωπαϊκού εδάφους αλλά από τη στιγμή που ακυρώθηκε η Ίμολα, είναι ο πρώτος ενός double-header. Οι εικόνες της πλημμύρας είναι ακόμη στο μυαλό μας, θέλω ακόμη μια φορά να εκφράσω τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους υπέστησαν μεγάλες υλικές απώλειες».







«Το Μονακό έχει ένα δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της Formula 1. Τα χαρακτηριστικά αυτής της μοναδικής διαδρομής που δεν έχει αλλάξει πολύ, εδώ και 60 χρόνια την καθιστούν ανεπανάληπτη καθώς συχνά κρύβει τρανταχτές εκπλήξεις. Καμία άλλη πίστα δεν επιτρέπει στους οδηγούς να αντισταθμίσουν τις αδυναμίες των μονοθεσίων τους με τέτοιο τρόπο. Ένα μικρό συμβάν μπορεί ν’ αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες. Η δυσκολία του προσπεράσματος μερικές φορές στερεί θέαμα στον αγώνα. Όμως αυτό καθιστά τις κατατακτήριες δοκιμές πιο συναρπαστικές καθώς η θέση εκκίνησης παίζει ιδιαίτερο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα την Κυριακή. Όπως συχνά συμβαίνει σε αγώνες δρόμου, η Pirelli διάλεξε τις πιο μαλακές γόμες της γκάμας. Μια από τις ιδιαιτερότητες στο Μονακό είναι πως η πίστα δίδεται στην κυκλοφορία κάθε βράδυ. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να στρωθεί με γόμα το οδόστρωμα στην αγωνιστική γραμμή. Η επιφάνεια είναι πολύ γλιστερή. Καθώς η Ίμολα ακυρώθηκε, τα νέα βρόχινα ελαστικά Cinturato Blue που δεν χρειάζονται ηλεκτρικές κουβέρτες για προθέρμανση, ίσως κάνουν ντεμπούτο στο Monaco. Αυτό εξαρτάται από τον καιρό: Ένας ακόμη άγνωστος και συνάμα καθοριστικός παράγοντας αυτό το Σαββατοκύριακο».

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool, Pirelli