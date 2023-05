Οι όποιες ελπίδες του Ισπανού για νίκη στο Grand Prix Μονακό την προσεχή Κυριακή μάλλον αυξήθηκαν κατά πολύ!

«Αν τα πάμε καλά στις κατακτήριες του Σαββάτου, τότε θα έχουμε βάλει τις βάσεις για ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Θα έλεγα ψέμματα αν υποστήριζα ότι δεν ήρθα εδώ για τη νίκη. Θα επιτεθώ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο αγώνα», δηλώνει ο Φερνάντο Αλόνσο ενόψει του Grand Prix Μονακό (26-28 Μαΐου). Και αυτό διότι το «αργό» σιρκουί στους δρόμους του Πριγκιπάτου και η πιθανότητα βροχής αυξάνουν τις ελπίδες του Ισπανού και της Aston Martin για νίκη.

Δεν ξέρουμε αν ο Φερνάντο είναι προληπτικός, όμως αν είναι τότε έχει κάθε λόγο να χαμογελάει με αυτό που συνέβη την Πέμπτη. Περπατώντας στα paddock, ένα πουλί τον κουτσούλησε! Ο 41χρονος οδηγός στην αρχή ξαφνιάστηκε, όμως μάλλον θα χαμογέλασε.

