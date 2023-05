Σαν Σήμερα: Το «τρενάκι» του Χάμιλτον στο Μονακό

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν μείνει αξέχαστες. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα.

Πόσα Grand Prix στο Πριγκιπάτο του Μονακό για τη Formula 1 μπορούν να χωρέσουν σε μία ημέρα; Η απάντηση είναι παρακάτω, όπως επίσης και το πότε ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχασε έναν σπουδαίο και ταχύτατο οδηγό. Επιπλέον, θα μάθουμε πότε η McLaren κατέκτησε για πρώτη φορά τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 26/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1955, μόλις πέντε μέρες μετά το σοβαρό του ατύχημα στο GP Μονακό όπου έπεσε στη θάλασσα, ο Αλμπέρτο Ασκάρι σκοτώθηκε στην πίστα της Μόντσα. Ο Ιταλός οδηγός σκόπευε να συμμετάσχει στον αγώνα αντοχής 1000 χιλιομέτρων μαζί με τον Ευγκένιο Καστελότι με μια Ferrari 750 Monza, έχοντας αμφότεροι ειδική άδεια από τη Lancia που εκπροσωπούσαν τότε στην F1. Δυστυχώς έχασε τον έλεγχο στην Κούρβα Ντελ Βιαλόνε, τραυματίστηκε σοβαρά και μερικές ώρες αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του. Ο Ασκάρι ήταν μόλις 36 χρονών και ξεχώριζε στην F1 κατακτώντας δύο τίτλους, το 1952-1953.

📅 03.08.52 – 03.08.22



A day to remember for us and Alberto Ascari ❤️



Celebrating 70 years from the very first F1 World Championship won by a Ferrari driver 🏆#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/FoUYQ8IZRa August 3, 2022

Σαν σήμερα το 1963, ο Γκρέιαμ Χιλ σημείωσε την πρώτη από τις πέντε νίκες του στο Πριγκιπάτο του Μονακό, οδηγώντας μια BRM P57. Ο Βρετανός πρωταθλητής υπήρξε για το μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα πίσω από τον συμπατριώτη Τζιμ Κλαρκ, μέχρι που εκείνος εγκατέλειψε στον 78ο γύρο με σπασμένο κιβώτιο ταχυτήτων. Ο Ρίτσι Γκίνθερ τερμάτισε δεύτερος για το 1-2 της BRM, με τον Μπρους ΜακΛάρεν να «κλείνει» το βάθρο.

Σαν σήμερα το 1968, πέντε χρόνια μετά την πρώτη του νίκη στο GP Μονακό, ο Γκρέιαμ Χιλ επικράτησε για τέταρτη φορά στους δρόμους του Πριγκιπάτου, αυτή τη φορά με μια Lotus 49. Ο αγώνας είδε τους 11 από τους 16 οδηγούς να εγκαταλείπουν μετά από μόλις 16 γύρους, λόγω ατυχημάτων και μηχανικών προβλημάτων. Έτσι, μόλις 5 μονοθέσια έκαναν γύρους για το υπόλοιπο του δίωρου αγώνα, με τον Χιλ να μονομαχεί με την BRM P126 του Ρίτσαρντ Άτγουντ μέχρι τον τερματισμό. Ο Άτγουντ έκανε τον ταχύτερο γύρο και ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη και μοναδική φορά στην F1, όπως και ο Βέλγος Λουσιέν Μπιανκί με την τρίτη του θέση. Μάλιστα, το βάθρο του Μπιανκί ήταν το τελευταίο για την ομάδα της Cooper.

Σαν σήμερα το 1974, ο Τζόνι Ράθφορντ κατέκτησε την πρώτη από τις τρεις νίκες του στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης μετά από 11 απόπειρες, έχοντας εκκινήσει μόλις 25ος με μια McLaren M16C. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της φίρμας στον αγώνα που συγκαταλέγεται στο Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

#liverymadness - Johnny Rutherford in his @McLarenIndy pressures then leader @AJFoyt14 for the lead in the 1974 #indy500



Vote for your favorite livery below | Tecate vs McLaren https://t.co/SAuc6zaAOv pic.twitter.com/8fVd5PV2Yo — Champweb (@champwebdotnet) January 25, 2020

Σαν σήμερα, επίσης το 1974, ο αείμνηστος Ρόνι Πέτερσον ανέκαμψε μετά από ένα λάθος στον 6ο γύρο στη στροφή Ρασκάς και κατάφερε να πανηγυρίσει στο GP Μονακό. Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός, με συνολικά 7 μονοθέσια να τίθενται εκτός ύστερα από μια αλυσιδωτή σειρά συγκρούσεων στον πρώτο γύρο, ενώ μέχρι τον 11ο γύρο είχαν προστεθεί άλλες 5 εγκαταλείψεις. Ο Πέτερσον εκμεταλλεύτηκε τις εγκαταλείψεις των οδηγών της Ferrari, κέρδισε και πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Τζόντι Σέκτερ και Ζαν-Πιέρ Ζαριέ.

New angle of Jean Alesi’s first lap around Monaco in the Ferrari 312 B3 (1974) of Niki Lauda.



Cameras used: @insta360 One R & One X 2



© 2021 “Automobile Club de Monaco & VRI” @ACM_Media #f1 #ferrari pic.twitter.com/LqhjEveJgy — Lucas Brito (@LucasBritomc) April 26, 2021

Σαν σήμερα το 2002, ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ κατέκτησε το GP Μονακό για δεύτερη φορά στην καριέρα του, παρά την πίεση που δέχτηκε σχεδόν σε όλον τον αγώνα από τους Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Κολομβιανός οδηγός της Williams είχε εκκινήσει από την pole position αλλά δεν είχε καλό ξεκίνημα, με αποτέλεσμα να χάσει την πρωτοπορία στη στροφή 1 από τον Σκωτσέζο της McLaren. Μια αστοχία κινητήρα έθεσε τον Μοντόγια εκτός αγώνα λίγο μετά τον μέσο του, με τον Κούλθαρντ να κρατά οριακά πίσω του τον Σουμάχερ για να σημειώσει μόλις την δεύτερη (και τελευταία) νίκη ομάδας πέραν της Ferrari σε εκείνη τη σεζόν.

2002 MONACO



Qualifying ace Juan Pablo Montoya (Williams) clinched his 2nd pole of 2002, faster than Coulthard, the Schumacher brothers & Barrichello. Raikkonen was sandwiched by the Renaults of Trulli & Button, whilst the Toyotas of Salo & McNish filled out the top 10 #F1 pic.twitter.com/r88yIOJ0ho — Motorsports in the 2000s (@CrystalRacing) May 25, 2020

Σαν σήμερα το 2013, ο Νίκο Ρόσμπεργκ κέρδισε για πρώτη φορά στους δρόμους του Πριγκιπάτου του Μονακό, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον αντίστοιχο θρίαμβο του πατέρα του, Κέκε. Ο Γερμανός οδηγός της Mercedes πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους οδηγούς της Red Bull Racing, Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαρκ Ουέμπερ. Η Mercedes είχε την ευκαιρία να κάνει το 1-2, όμως λανθασμένη στρατηγική στον Λιούις Χάμιλτον, τον έριξε πίσω από τους «ταύρους». Ο αγώνας έμεινε στην ιστορία για τα ευτράπελα που συνέβησαν στο δεύτερο μισό του. Είχε αρχικά διακοπεί στον 45ο γύρο, ύστερα από μια σύγκρουση στην στροφή Ταμπάκ ανάμεσα στους Πάστορ Μαλντονάντο και Μαξ Τσίλτον.

Σαν σήμερα το 2019, ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε για τρίτη φορά το GP Μονακό, σε ένα αγωνιστικό τριήμερο που επισκιάστηκε από τον πρόσφατο θάνατο του αείμνηστου Νίκι Λάουντα. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes ήρθε αντιμέτωπος με μια μεγάλη πρόκληση, διότι η ομάδα τού έβαλε λάθος γόμα ελαστικών στο pit-stop του στον 11ο γύρο, αναγκάζοντάς τον να οδηγήσει στο δεύτερο σκέλος του αγώνα με χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης. Μοιραία δημιούργησε ένα τρενάκι πίσω του, μπλοκάροντας τον Μαξ Φερστάπεν που «κουβαλούσε» ποινή 5 δευτερολέπτων. Ο Ολλανδός δοκίμασε αποτυχημένα να προσπεράσει τον Χάμιλτον στον 76ο γύρο, βουτώντας στα φρένα για το σικέιν μετά το τούνελ, με την ποινή να τον ρίχνει στην 4η θέση της τελικής κατάταξης. Έτσι, ο Βρετανός πολυπρωταθλητής πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Βάλτερι Μπότας.

Φωτογραφίες: f1hardpics/twitter