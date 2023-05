Η βρετανική ομάδα αναμένεται να αγωνιστεί στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου με ένα διαφορετικό «πρόσωπο» από αυτό που την έχουμε συνηθίσει φέτος.

Μετά την ακύρωση του αγώνα στην Ίμολα, η Formula 1 ετοιμάζεται για το Grand Prix Μονακό, το τριήμερο 26-28 Μαΐου. Το «διαμάντι» του αγωνιστικού προγράμματος επιστρέφει, με ομάδες και οδηγούς να θέλουν να ξεχωρίσουν.

Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η Williams βρήκε μαζί με το βασικό της χορηγό, τη Gulf, τον τρόπο να μας κάνει να ανυπομονούμε για το τριήμερο. Στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, η πετρελαϊκή εταιρεία δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο φάκελοι. Ο πρώτος αναγράφει 2021 ενώ ο δεύτερος 2023.

👀 Save the date: Friday 26th May at 12:00 pm (BST) #GulfxWilliams #F1 #FormulaOne #Racing @WilliamsRacing pic.twitter.com/sIxjmCwVti