Σαν Σήμερα: Όταν η Brawn GP κατέκτησε το Μονακό

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Για μία ακόμη ημέρα, θα κάνουμε τη βόλτα μας στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου του Μονακό σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες στον κόσμο της Formula 1. Επιπλέον, θα θυμηθούμε μια ξεχωριστή νίκη του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1964, ο Τζιμ Κλαρκ κατέκτησε άνετα τη νίκη στο GP Ολλανδίας με τη Lotus 25, με τον Τζον Σέρτις να είναι ο μόνος που δεν δέχτηκε γύρο, τερματίζοντας δεύτερος με μια Ferrari 158. Την τρίτη θέση του βάθρου κατέλαβε ο rookie, Πίτερ Άρουντελ, με την έτερη Lotus, καταγράφοντας έτσι δύο 3ες θέσεις στους πρώτους δύο αγώνες του στο πρωτάθλημα.

Σαν σήμερα το 1998, ο Μίκα Χάκινεν σημείωσε την πρώτη και μοναδική νίκη του στο Πριγκιπάτο του Μονακό, κάνοντας παράλληλα το δεύτερο και τελευταίο Grand Chelem του στην F1. Ο αγώνας είδε τον Μίκαελ Σουμάχερ της Ferrari να μονομαχεί απροσδόκητα με την Benetton του Άλεξ Βουρτς λίγο μετά το πρώτο pit-stop. Ο Γερμανός επιχείρησε να προσπεράσει τον Αυστριακό στη φουρκέτα Λόους, ολοκληρώνοντας τελικά την κίνησή του με ένα τζαρτζάρισμα στην Πορτιέ. Ο Σουμάχερ μπήκε στα pits για επιδιορθώσεις και τερμάτισε μόλις 10ος, δύο γύρους πίσω, ενώ ο Βουρτς υπήρξε θύμα μιας αστοχίας στην ανάρτηση εξαιτίας του συμβάντος και συγκρούστηκε άσχημα με τον τοίχο του τούνελ στον 43ο γύρο. Όταν ο αγώνας ολοκληρώθηκε αισίως, ο Χάκινεν πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Τζανκάρλο Φιζικέλα και Έντι Ιρβάιν.

