Ο οδηγός της Scuderia AlphaTauri στην F1, έκανε μία αξιοθαύμαστη κίνηση, βοηθώντας τους κατοίκους της Φαέντσα, της πόλης που μένει αλλά και που βρίσκεται το εργοστάσιο της ομάδας του.

Έως τώρα στο 2023, ο Γιούκι Τσουνότα μας έχει εντυπωσιάσει με τη σταθερότητα και την ταχύτητα που έχει δείξει. Ο Ιάπωνας δεν έχει τερματίσει κάτω από την 11η θέση και έχει σκοράρει 2 βαθμούς με τη Scuderia AlphaTauri ΑΤ04. Όμως δεν είναι ο μοναδικός λόγος για να τον συγχαίρουμε.

Ο 23χρονος οδηγός, παρέμεινε στη Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα στη Φαέντσα και βοηθούσε τον κόσμο να καθαρίσει τους δρόμους από τη λάσπη. Οι πλημμύρες των τελευταίων ημερών στην περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνια προκάλεσαν τεράστιες ζημιές και κόστισαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους, ενώ 5.000 κάτοικοι της περιοχής εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Here's Yuki Tsunoda in the streets of Faenza, helping in the recovery from the recent flooding. So admirable ❤️ pic.twitter.com/B63KVw14f9

Ο Τσουνόντα εθεάθη να προσπαθεί να καθαρίζει τις λάσπες που δημιούργησαν οι φονικές καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή. Άμεσα δημοσιεύθηκε οπτικοακουστικό υλικό στα social media με τον Ιάπωνα να προσπαθεί να επαναφέρει την κανονικότητα στους δρόμους. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες οδήγησαν στη ματαίωση του αγώνα στην πίστα της Ίμολα, που ήταν προγραμματισμένος για τις 19-21 Μαΐου.

Η Scuderia AlphaTauri, για την οποία οδηγεί ο Τσουνόντα, είδε αρκετό κόσμο από το προσωπικό της να βρίσκει καταφύγιο στο εργοστάσιο της Φαέντσα για να προστατευτούν από τα καιρικά φαινόμενα. Η ιταλική ομάδα έκανε έκκληση στα social media για Οικονομική υποστήριξη, ώστε να βοηθηθούν όλοι όσοι υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους και επηρεάστηκαν από τις καταστροφές.

Οι εικόνες από τη Φαέντσα και τη γύρω περιοχή μιλούν από μόνες τους για την έκταση των καταστροφών από την κακοκαιρία. Η Ίμολα έμοιαζε περισσότερο μέρος του ποταμού Σαντέρνο, παρά πίστα αγώνων.

unfortunately, our town of Faenza has once again experienced significant rainfall and subsequent flooding



if anyone wishes to help those affected, you can do so by following the instructions below pic.twitter.com/rdXt4lQVHZ