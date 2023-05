FIA: «Η ασφάλεια όλων αποτελεί προτεραιότητά μας»

Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, σχολίασε την ακύρωση του GP της F1 στην Ίμολα.

Οι φονικές πλημμύρες που έχουν πλήξει την κεντρική Ιταλία τα τελευταία 24ωρα, οδήγησαν τη Formula 1 στη δύσκολη απόφαση της ακύρωσης του Grand Prix της Εμίλια-Ρομάνια.

Το Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ήταν προγραμματισμένο να φιλοξενήσει στις 19-21 Μαΐου τον έκτο γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, πράγμα που αποδείχθηκε ανέφικτο.

