Σαν Σήμερα: Ιστορίες από τις μπαριέρες του Μονακό

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 θα θυμηθούμε τι έγινε σε τρεις αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Πριγκιπάτο του Μονακό, έναν στην Αυστρία και έναν στην Ελβετία. Στο MotoGP παραμένουμε στη Γαλλία και το θρυλικό Λε Μαν για δύο Grand Prix.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1952, ο Πιέρο Ταρούφι επικράτησε στο Grand Prix Ελβετίας και την πίστα του Μπρεμγκάρτεν για την μοναδική του νίκη στην F1. Σε έναν αγώνα που είδε τους Αλμπέρτο Ασκάρι και Λουίτζι Βιλορέσι, η Ferrari εκπροσωπήθηκε μόνο από τους Ταρούφι, Τζουσέπε Φαρίνα και Αντρέ Σιμόν. Με τους δύο τελευταίους να εγκαταλείπουν στον αγώνα, ο Ταρούφι κέρδισε άνετα για πρώτη και τελευταία φορά στην F1, μπροστά από την ιδιωτική Ferrari 500 του Ρούντι Φίσερ και την Gordini T16 του πρωτοεμφανιζόμενου Ζαν Μπερά.

Σαν σήμερα το 1958, η Lotus του Κόλιν Τσάπμαν έκανε το ντεμπούτο της στην F1 στο GP Μονακό. Εκπροσωπήθηκε από τους Κλιφ Άλισον και Γκρέιαμ Χιλ, με τον πρώτο να τερματίζει 6ος και τον δεύτερο να εγκαταλείπει λίγο μετά τα 2/3 του αγώνα. Ο Μορίς Τριντινιάν της Cooper κατέκτησε την δεύτερη νίκη του στο Πριγκιπάτο και τελευταία του στην F1. Μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα το grid σχεδόν αποδεκατίστηκε, με τις Ferrari των Λουίτζι Μούσο και Πίτερ Κόλινς να καταλαμβάνουν τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου. Επίσης, ο αείμνηστος Τζακ Μπράμπαμ τερμάτισε 4ος, για τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Σαν σήμερα το 1967, γεννήθηκε ο βετεράνος οδηγός της F1, Χανς-Χάραλντ Φρέντζεν. Ο Γερμανός ήταν μέλος της Ακαδημίας Οδηγών της Mercedes και προβιβάστηκε στη Formula 1 το 1994. Οι πρώτες τρεις αξιόλογες χρονιές του αποδείχθηκαν αρκετές για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του Φρανκ Ουίλιαμς, ο οποίος τον έφερε στην ομάδα του το 1997 για να αντικαταστήσει τον πρωταθλητή Ντέιμον Χιλ. Ο Φρέντζεν κέρδισε στην Ίμολα και τερμάτισε δεύτερος στη βαθμολογία εκείνης της σεζόν. Το 1999 μεταπήδησε στη Jordan και εξέπληξε πολλούς όταν κατέκτησε άλλες δύο νίκες, θέτοντας για αρκετό διάστημα υποψηφιότητα για τον τίτλο. Μετά από μερικά βραχυπρόθεσμα περάσματα στις ομάδες των Prost, Arrows και ξανά στη Sauber, ο Φρέντζεν αποσύρθηκε από την F1 το 2003.

Σαν σήμερα το 1969, ακριβώς 11 χρόνια μετά το ντεμπούτο του στην F1 στο ίδιο μέρος, ο πρωταθλητής Γκρέιαμ Χιλ κατέκτησε την 5η του νίκη στο GP Μονακό. Αυτή ήταν μάλιστα η 14η και τελευταία του νίκη στο πρωτάθλημα, με το ασύλληπτο ρεκόρ του στο Πριγκιπάτο να ισοφαρίζεται μόνο από τον Άιρτον Σένα το 1993. Ο νεαρός συμπατριώτης του Πιρς Κουράζ τερμάτισε δεύτερος με μια νοικιασμένη Brabham BT26A της ομάδας του Φρανκ Ουίλιαμς, ενώ το βάθρο έκλεισε ο Τζο Σιφέρ.

Fascinating reworked #F1 1969 Monaco GP footage of winner Graham Hill and the Lotus 49B. pic.twitter.com/tpjXelLY42