Ducatisti όλου του κόσμου ενωθείτε

H εκδήλωση We Ride As One της Ducati ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στην Αθήνα και σε όλο τον κόσμο.

Η μεγάλη συνάντηση «We Ride As One» των Ducatisti όλου του κόσμου ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Φίλοι της ιταλικής μάρκας συγκεντρώθηκαν σε κάθε γωνιά του κόσμου και έκαναν συμβολικές παρελάσεις γεμίζοντας τους δρόμους με τις θρυλικές μοτοσικλέτες της μάρκας από το Μπόργκο Πανιγκάλε.

Στη δεύτερη έκδοση του «We Ride As One» συμμετείχαν 334 αντιπροσωπείες Ducati, μαζί με 159 διεθνή Επίσημα Clubs της Ducati και στις πέντε ηπείρους, με τους αναβάτες να συγκεντρώνονται σε μεγάλες πόλεις όπως Λονδίνο, Δουβλίνο, Μαδρίτη, Τόκιο, Αβινιόν, Μονακό, Σαγκάη, Ντουμπάι, Μιλάνο, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Νέο Δελχί, Μπανγκόκ, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες και Σίδνεϊ.

Στην Αθήνα, με αφετηρία το Ducati Athens, κομβόι με 70 μοτοσικλέτες και περισσότερους από 100 ενθουσιώδεις φίλους της μάρκας και τη συμμετοχή του επίσημου Ducati Official Club Hellas, πέρασε από τις Στήλες Ολυμπίου Διός και το Ζάππειο για να κατευθυνθεί στην παραλιακή, διασχίζοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, με τελικό προορισμό την Ολυμπιακή Μαρίνα, στο Λαύριο. Με αφετηρία τον Fan Motorcycles, άλλο

ένα group 20 μοτοσικλετών κατευθύνθηκε προς την Βορειανατολική Αττική, επιλέγοντας πιο ορεινές διαδρομές καταλήγοντας στα παράλια στο Πόρτο Ράφτη.

Στο επίσημο κανάλι της στο Instagram, η Ducati κάλυψε τα διάφορα γεγονότα σε όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, μοιράζοντας βίντεο και εικόνες από την ημέρα στα Instagram Stories. Όλο το περιεχόμενο παραμένει διαθέσιμο στο κανάλι της Ducati στα στιγμιότυπα του «We Ride As One».