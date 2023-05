Οι καλύτερες στιγμές και αποκλειστικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται στο επεισόδιο του WEC με θέμα τον τρίτο αγώνα που έγινε στο Βέλγιο.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τρεις αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) για το φετινό πρωτάθλημα. H αρχή έγινε στο Σίμπρινγκ των ΗΠΑ, με τη δράση να συνεχίζεται στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας και στο Σπα του Βελγίου.

Ο τρίτος αγώνας της σεζόν μας προσέφερε εντυπωσιακές μάχες, δράμα, ανατροπές και προσπεράσματα για βάθρο στον τελευταίο γύρο. H Toyota μπορεί να κατέκτησε την τρίτη της νίκη, όμως τα πράγματα ήταν πιο αμφίρροπα από ποτέ. Ολόκληρος ο αγώνας είναι διαθέσιμος προς το ευρύ κοινό (δείτε εδώ), δείχνοντας το φιλικό προς το κοινό του μηχανοκίνητου αθλητισμού πρόσωπο του θεσμού.

