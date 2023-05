Σαν Σήμερα: Η τελευταία νίκη του Αλόνσο στη Formula 1

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν πολλούς να παραμιλούν. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

To σημερινό μας ταξίδι στην ιστορία της Formula 1, περιλαμβάνει έξι διαφορετικούς αγώνες, με πέντε εξ’ αυτών να πραγματοποιούνται σε διαφορετικές δεκαετίες. Περιλαμβάνονται μάλιστα σπουδαία γεγονότα, όπως η κυριαρχία του Άιρτον Σένα στο Μονακό για μία ακόμη φορά, ο αγώνας στον οποίο η Scuderia Ferrari εξόργισε τους οπαδούς του σπορ και η τελευταία (μέχρι σήμερα) νίκη του Φερνάντο Αλόνσο. Στον κόσμο του WRC, θα μάθουμε τι έγινε στο παρθενικό Ράλλυ Ινδονησίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 12/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1968, ο Γκρέιαμ Χιλ σήκωσε μόνος στους ώμους του την ομάδα της Lotus μετά τον θάνατο του Τζιμ Κλαρκ και επικράτησε στο GP Ισπανίας. Ο Βρετανός οδήγησε μια Lotus 49 στην πίστα της Χαράμα και εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα αξιοπιστίας γρηγορότερων οδηγών όπως οι Κρις Έιμον, Πέδρο Ροντρίγκεζ και Ζαν-Πιέρ Μπελτουάζ. Έτσι, άφησε πίσω του τη McLaren M7A του Ντένι Χιουλμ και την Cooper T86B του Μπράιαν Ρέντμαν, με τον τελευταίο να ανεβαίνει στο βάθρο μόλις στον δεύτερο αγώνα του στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 1974, η πίστα της Νιβέλ-Μπολέρ φιλοξένησε για δεύτερη και τελευταία φορά το GP Βελγίου για τη Formula 1. Νικητής αναδείχθηκε ο Έμερσον Φιτιπάλντι της McLaren, κρατώντας ελάχιστα πίσω του την Ferrari του Νίκι Λάουντα. Τρίτος τερμάτισε ο Τζόντι Σέκτερ. Ο Ζαν-Πιέρ Μπελτουάζ τερμάτισε πέμπτος για να δώσει στην ομάδα της BRM τους τελευταίους βαθμούς της ιστορίας της, πριν αυτή πάψει να υπάρχει το 1977.

Σαν σήμερα το 1991, ο Άιρτον Σένα συνέχισε την τρομερή του παράδοση στους δρόμους του Πριγκιπάτου και κατέγραψε την τέταρτη νίκη του στο GP Μονακό. Συγκριτικά με τις προηγούμενες νίκες του ωστόσο, αυτήν τη φορά υπήρξε ανταγωνισμός έστω και βραχυπρόθεσμα. Εν τέλει, πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον Νάιτζελ Μάνσελ και τον Ζαν Αλεζί, μπροστά από την Benetton του Ρομπέρτο Μορένο, την έτερη Ferrari του Αλέν Προστ και την Scuderia Italia του Εμανουέλε Πίρο.

Σαν σήμερα το 1996, ολοκληρώθηκε το πρώτο Ράλλυ Ινδονησίας που διοργανώθηκε στo πλαίσιo του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Ο δύο-φορές πρωταθλητής Κάρλος Σάινθ Sr. κατέκτησε τη νίκη με ένα Ford Escort RS Cosworth, ξεπερνώντας το Subaru Impreza του Πέδρο Λιάτι και το Toyota Celica ST205 του Γιούχα Κάνκουνεν.

Σαν σήμερα το 2002, o αγώνας της Formula 1 στην Αυστρία στιγματίστηκε από έναν τερματισμό που άφησε πικρή γεύση στους οπαδούς του σπορ. Με τη Ferrari να έχει ήδη δώσει σημάδια ακόμα μίας σεζόν κυριαρχίας, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο εκκίνησε από την pole position και κυριαρχούσε σε όλον τον αγώνα. Ωστόσο, η ομάδα επέλεξε να εξασφαλίσει στον πρωταθλητή, Μίκαελ Σουμάχερ, τη μέγιστη δυνατή βαθμολογική συγκομιδή και έδωσε εντολή στον Βραζιλιάνο να παραχωρήσει τη θέση του. Ο ίδιος υπάκουσε αφήνοντας το γκάζι λίγα μέτρα πριν τη γραμμή του τερματισμού και προκάλεσε οργή στο σαφέστατα δυσαρεστημένο κοινό του A1-Ring. Αναγνωρίζοντας την κατάσταση, ο Σουμάχερ επέδειξε άρτιο αγωνιστικό ήθος και άφησε τον Μπαρικέλο να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, δίνοντάς του και το τρόπαιο του νικητή. Η Ferrari τιμωρήθηκε με πρόστιμο ενός εκατομμυρίου δολαρίων για παραβίαση του τελετουργικού της απονομής, ενώ από την επόμενη χρονιά καταργήθηκαν τα team orders - έστω και προσωρινά.

Σαν σήμερα το 2013, ο Φερνάντο Αλόνσο εκκίνησε από την πέμπτη θέση στο GP Ισπανίας και επικράτησε με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, για τη δεύτερη νίκη του στη Βαρκελώνη και τρίτη επί ισπανικού εδάφους. Σε ένα γεγονός που σίγουρα δεν ανέμενε σχεδόν κανείς, αυτή ήταν και παραμένει μέχρι και σήμερα η 32η και τελευταία νίκη του Αλόνσο στη Formula 1. Ο αγώνας έμεινε στην ιστορία για την απροσδόκητα έντονη φθορά των ελαστικών της Pirelli, με τον Ισπανό να αξιοποιεί στρατηγική τεσσάρων pit-stop της Ferrari για να κατακτήσει τη νίκη χωρίς ιδιαίτερη απειλή. Πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον Κίμι Ράικονεν της Lotus και τον teammate του, Φελίπε Μάσα.

Σαν σήμερα το 2019, σε έναν σχετικά «αθόρυβο» αγώνα για το GP Ισπανίας, ο πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον πήρε την πρωτοπορία από τον poleman, Βάλτερι Μπότας, και οδήγησε την Mercedes στο πέμπτο της 1-2 σε ισάριθμους αγώνες της σεζόν. Ο Μαξ Φερστάπεν «έκλεισε» το βάθρο με τη Red Bull Racing, κρατώντας πίσω του τις Ferrari των Σεμπάστιαν Φέτελ και Σαρλ Λεκλέρ.

Valtteri Bottas now has more poles in 2019 than he managed in the whole of last season



Watch how he made it a hat-trick in Spain#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/stMa5ESQdx