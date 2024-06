Παρά τις δύο νίκες στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1, η Scuderia Ferrari δεν αλλάζει τη φιλοσοφία της ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Μέσα σε οκτώ αγωνιστικά τριήμερα στο 2024 η Scuderia Ferrari έχει κερδίσει τους διπλάσιους αγώνες σε σύγκριση με το 2023. Ο Κάρλος Σάινθ κατέκτησε τη νίκη στην Αυστραλία, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ επικράτησε στο Μονακό.

Ως αποτέλεσμα έχει καταφέρει να μπει δυναμικά στο παιχνίδι του πρωταθλήματος τόσο σε αυτό των οδηγών όσο και των κατασκευαστών. Στο περιθώριο του Grand Prix Μονακό ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ρωτήθηκε αν η ομάδα του έχει αποκτήσει κίνητρο λόγω της σημαντικής αγωνιστικής της βελτίωσης.

«Δεν υπάρχει θέμα κινήτρου, διότι εδώ και πολύ καιρό υπάρχει το κίνητρο εντός της ομάδας. Το ζήτημα είναι οι οδηγοί και η ομάδα να αποκτούν αυτοπεποίθηση. Όταν βρεθείς σε θέση να κερδίζεις αγώνες, τότε ξεκινάς να βλέπεις ολοένα και περισσότερες μικρολεπτομέρειες. Τα παραπάνω είναι μέρος της εξέλιξής μας τους τελευταίους μήνες», ανέφερε ο Γάλλος.

