Σαν Σήμερα: Η ημέρα των πρωταθλητών

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Οι στενοί δρόμοι του Πριγκιπάτου του Μονακό έχουν την τιμητική τους, με σπουδαίους οδηγούς να παίρνουν νίκη στο θρυλικό Grand Prix της Formula 1. Επιπλέον, τρεις παγκόσμιοι πρωταθλητές κέρδισαν αγώνες, ο καθένας σε διαφορετική δεκαετία, ένας φιλόδοξος οδηγός έχει γενέθλια, ενώ ένας φέρελπις Ιταλός έχασε τη ζωή του.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 10/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1959, ο σπουδαίος Τζακ Μπράμπαμ επικράτησε στο Grand Prix Μονακό με την Cooper T51 και σημείωσε την πρώτη του νίκη στη Formula 1. Ο Αυστραλός ξεπέρασε την Ferrari του Τόνι Μπρουκς και την ιδιωτική Cooper T51 του Μορίς Τριντινιάν, ενώ εκμεταλλεύτηκε επίσης τα μηχανικά προβλήματα των πρωτοπόρων Ζαν Μπερά και Στέρλινγκ Μος. Επίσης, η Cooper είχε βρεθεί τότε για πρώτη φορά στην pole position δια χειρός του Βρετανού.

Σαν σήμερα το 1964, ο Γκρέιαμ Χιλ οδήγησε μια BRM P261 και κατέκτησε την δεύτερη από τις πέντε νίκες του στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Με τα φαβορί όπως οι Τζιμ Κλαρκ και Νταν Γκέρνι να πέφτουν θύματα προβλημάτων αξιοπιστίας, ο Βρετανός άσσος άφησε έναν γύρο πίσω τον Ρίτσι Γκίνθερ και τον πρωτοεμφανιζόμενο Πίτερ Άρουντελ.

Σαν σήμερα το 1967, τρεις ημέρες μετά το φρικιαστικό ατύχημά του στο GP Μονακό, ο Λορέντζο Μπαντίνι υπέκυψε στα τραύματα του και απεβίωσε σε ηλικία μόλις 31 χρονών. Ο Ιταλός είχε συγκρουστεί άσχημα στην έξοδο του σικέιν μετά το τούνελ και είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα από την πυρκαγιά που ξέσπασε. Παραδόξως, είναι ο μοναδικός οδηγός που έχασε τη ζωή του στο Grand Prix της F1 στο Πριγκιπάτο.

Σαν σήμερα το 1970, ο Γιόχαν Ριντ κατέκτησε μια άκρως απροσδόκητη νίκη στο GP Μονακό, καθώς ο Τζακ Μπράμπαμ είχε επαφή με τις μπαριέρες της τελευταίας στροφής στον τελευταίο γύρο. Έβαλε αμέσως όπισθεν και επέστρεψε στη μάχη κατακτώντας τελικά τη δεύτερη θέση, εύλογα απογοητευμένος. Η τρίτη θέση καταλήφθηκε από την Matra MS120 του Ανρί Πεσκαρολό, στο μοναδικό βάθρο του Γάλλου στη Formula 1. Το συγκεκριμένο Grand Prix ήταν το τελευταίο στο πρωτάθλημα για τον Μπρους ΜακΛάρεν, πριν χάσει τη ζωή του στο Goodwood, καθώς και το πρώτο για τον Ρόνι Πέτερσον. Ο Νεοζηλανδός εγκατέλειψε στο ¼ του αγώνα, ενώ ο Σουηδός τερμάτισε έβδομος.

🇮🇩🇮🇩🇮🇩 Monaco 1970 🇮🇩🇮🇩🇮🇩



Jochen Rindt passes Jack Brabham on last corner of the last lap



I wasn't even born , I saw this video many times ,and it still gives me goosebumps



Sliding cars , french commentary , love it



Enjoy ☺️😊#F1 #formule1 #retrogp @UnracedF1 pic.twitter.com/By6kPBTqBe