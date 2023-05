O επτάκις πρωταθλητής έχει φανατικούς υποστηρικτές σε κάθε πίστα της F1, όμως στο Μαϊάμι μία Βρετανίδα το παράκανε.

Το Grand Prix Μαϊάμι δεν εξελίσσεται καλά για τον Λιούις Χάμιλτον, καθώς θα εκκινήσει το βράδυ της Κυριακής από τη 13η θέση στο grid. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG παραπονέθηκε για το χρονικό σημείο που βγήκε στην πίστα στο Q2, με αποτέλεσμα να μην έχει καθόλου πρόσφυση το μονοθέσιό του.

Στο Μαϊάμι, όπως σχεδόν σε κάθε αγώνα της Formula 1, ο Χάμιλτον είναι από τους πλέον δημοφιλείς οδηγούς. Οι θαυμαστές του περιμένουν υπομονετικά για μία σέλφι ή ένα αυτόγραφο. Κάτι που συνέβη και στην πόλη της Φλόριντα.

Μία Βρετανίδα όμως ξεχώρισε, καθώς ζήτησε από τον Χάμιλτον να υπογράψει στο χέρι της, προκειμένου στη συνέχεια να το μετατρέψει σε τατουάζ! Κάτι που έκανε ήδη, όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο.

This a serious fan 👀



(via chloe.white8/IG) pic.twitter.com/vW5KuReFwJ