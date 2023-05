Μετά την κατάκτηση της pole position στο Μαϊάμι, ο Σέρχιο Πέρεζ δήλωσε ότι απολαμβάνει την μονομαχία με τον teammate του, Μαξ Φερστάπεν, στο φετινό πρωτάθλημα της F1.

Μία σειρά από συμβάντα στο Q3, όπως η έξοδος του Σαρλ Λεκλέρ και το λάθος του Μαξ Φερστάπεν στην αρχή της περιόδου, έφεραν τον Σέρχιο Πέρεζ στη θέση του poleman. Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing εμφανίστηκε προσγειωμένος στις δηλώσεις αμέσως μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών. Και αυτό διότι όπως είπε η απόδοσή του μέχρι τώρα στο Μαϊάμι δεν ήταν η επιθυμητή.

«Ήταν το χειρότερό μου τριήμερο φέτος μέχρι τις κατατακτήριες. Προσπαθούσα να βρω τα δέκατα του δευτερολέπτου που μου έλειπαν σε κάθε γύρο, σε σχέση με τον Μαξ και τις Ferrari. Δεν είχα σωστή ισορροπία και άρα αυτοπεποίθηση. Στις κατατακτήριες έκανα όμως... reset και σημείωσα τον καλό γύρο εκεί που πραγματικά μετρούσε».

Σχετικά με το αν η μάχη με τον Φερστάπεν στην κορυφή της βαθμολογίας του προκαλεί άγχος, ο Πέρεζ δήλωσε: «Όχι, το απολαμβάνω. Σκέφτομαι τον κάθε αγώνα ξεχωριστα. Τα εύσημα πάνε στην ομάδα μου γιατί έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Ας δούμε τι θα συμβεί στον αγώνα γιατί εκεί μου παρουσιάζεται μία νέα ευκαιρία. Εκκινώ από την pole και θα προσπαθήσω να απολαύσω τον αγώνα και να ευχαριστήσω το καταπληκτικό κοινό».

