Οι οδηγοί του Porsche Carrera Cup, είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από πολύ κοντινή απόσταση την πληγωμένη SF-23 του Σαρλ Λεκλέρ, σε ένα συμβάν που έχει συζητηθεί πολύ.

Ο Σαρλ Λεκλέρ είχε έξοδο στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Μαϊάμι και προκάλεσε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας. Ο Μονεγάσκος προκάλεσε ζημιά στο εμπρός μέρος της SF-23, η οποία απομακρύνθηκε από το σημείο χάρη στους βοηθούς πίστας.

Μετά το πέρας του FP2, το μονοθέσιο έπρεπε να μεταφερθεί στο pitlane, ώστε οι μηχανικοί της Scuderia Ferrari να προβούν σε επισκευές. Φόρτωσαν το μονοθέσιο του Λεκλέρ σε ένα γερανό, ο οποίος με τη σειρά του έκανε το γύρο της πίστας.

Όμως δεν ήταν το μοναδικό όχημα στο σιρκουί του Μαϊάμι. Οι οδηγοί του πρωταθλήματος Porsche Carrera Cup ήταν επίσης στην πίστα. Έτσι, οι θεατές που είχαν μείνει στις κερκίδες, έβλεπαν τα αγωνιστικά να κάνουν προσπέρασμα στο γερανό που μετέφερε τη Ferrari του Λεκλέρ. Είχαν λοιπόν την ευκαιρία να δουν από πρώτο χέρι τη ζημιά ενός μονοθεσίου Formula 1 που είχε καταλήξει στις μπεριέρες.

Το συμβάν πήρε διαστάσεις στα social media, αφού δεν υπήρχαν μεγάλες ταχύτητες και αυξημένη επικινδυνότητα αλλά και πάλι, ο συνδυασμός οχημάτων μεγάλου όγκου και αγωνιστικών στην πίστα, είναι σαφές πως αποτελεί εν δυνάμει καταστροφή. Εκείνη τη στιγμή, τα αγωνιστικά Porsche είχαν φύγει από τα υποστηρικτικά γκαράζ για να οδηγηθούν στο pitlane που χρησιμοποιούν οι ομάδες της Formula 1 για να ξεκινήσουν τη δική τους διαδικασία.

Δείτε παρακάτω το βίντεο που τράβηξε οπαδός από τις κερκίδες.



What in the actual f is going on?? #MiamiGP pic.twitter.com/I8znkS1NRu