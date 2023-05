Ο οδηγός της McLaren Racing πήγε μία γρήγορη βόλτα την Αμερικανίδα ηθοποιό με την Artura των 680 ίππων.

Με το Fast X, το δέκατο... επεισόδιο του Fast & Furious, να βγαίνει στις σκοτεινές αίθουσες των ΗΠΑ και της Ευρώπης μέσα στον Μάιο, το Grand Prix Μαϊάμι αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την προώθηση της ταινίας.

Στην πίστα βρέθηκαν δύο από τους πρωταγωνιστές του franchise με τα βελτιωμένα και γρήγορα αυτοκίνητα, ο Βιν Ντίζελ και η Μισέλ Ροντρίγκεζ. Η 44χρονη ηθοποιός πήρε μία γεύση από το πώς είναι πραγματικά η γρήγορη οδήγηση στην πίστα, δίπλα στον Λάντο Νόρις.

Πίσω από το τιμόνι της Artura, του υβριδικού supercar των 680 ίππων και των 330 χλμ/ώρα τελικής, ο 23χρονος οδηγός της McLaren Racing χάρισε έντονες συγκινήσεις στην «Λέτι» του Fast & Furious. Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο βίντεο.

I think we can safely say, from that @MRodOfficial reaction, he went fast and furious. 😳😉#MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/eANbUhJl9i