To επίσημο videogame της F1 επιστρέφει, με νέα χαρακτηριστικά και περιεχόμενο, με την κυκλοφορία του να αναμένεται νωρίτερα από ποτέ.

Για 14η συνεχή χρονιά, η Codemasters ανέλαβε την εξέλιξη του επίσημου videogame της Formula 1. O νέος τίτλος αποκαλύφθηκε λίγα 24ωρα πριν το Grand Prix Μαϊάμι, τον πέμπτο αγώνα της φετινής χρόνιας. Στο τρέιλερ που δημοσιεύθηκε, περιλαμβάνεται η ημερομηνία κυκλοφορίας. Φέτος, θα είναι νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 16 Ιουνίου.

Το F1 23 θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, την απλή και την Champions Edition. Στην πρώτη, το εξώφυλλο περιλαμβάνει τους Λιούις Χάμιλτον, Σαρλ Λεκλέρ και Λάντο Νόρις, ενώ στη δεύτερη έχει αποκλειστικότητα ο Μαξ Φερστάπεν. Μάλιστα, η «Champions Edition» διαθέτει επιπλέον περιεχόμενο όπως: Time-limited F1 23 Las Vegas Content Pack, Max Verstappen in-game designers, 4 νέα MyTeam Racing Icons, Breaking Point 2 Team Icons + Vanity Item, XP Boost, F1 World Bumper Pack και 18.000 pitcoins. Όσοι προπαραγγείλουν αυτή την έκδοση, θα μπορούν να παίξουν το videogame τρεις ημέρες πριν την επίσημη κυκλοφορία του.

Την επιστροφή του στο παιχνίδι κάνει το «Breaking Point». Πρόκειται για ένα story mode στο οποίο ο παίκτης ζει την ιστορία της Konnersport Racing, με πρωταγωνιστές τους Ντέβον Μπάτλερ και Έιντεντ Τζάκσον. Η ιστορία, θα λάβει χώρα σε περισσότερες από μία σεζόν και παίρνει έμπνευση από τη σειρά/ντοκιμαντέρ της Formula 1 στο Netflix, «Drive to Survive».

