Έναν ασυνήθιστο χρωματισμό θα φέρουν τα μονοθέσια των Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ στο Grand Prix Μαϊάμι, αυτό το τριήμερο (5-7 Μαΐου). Οι δύο RB19 είναι βαμμένες διαφορετικά στο πλάι και στα end plates, ως αποτέλεσμα διαγωνισμού που διοργάνωσε η Red Bull Racing.

Ο νικητής του διαγωνισμού κέρδισε ένα VIP τριήμερο στο GP Μαϊάμι για αυτόν και ένα ακόμα άτομο της επιλογής του, με το πακέτο να περιλαμβάνει τις πτήσεις, διαμονή αλλά και ξενάγηση στο γκαράζ της Red Bull Racing κατά τη διάρκεια του GP.

Ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στα άλλα δύο Grand Prix επί αμερικάνικου εδάφους, στο Όστιν του Τέξας (20-22 Οκτωβρίου) και στο Λας Βέγκας της Νεβάδα (16-18 Νοεμβρίου).

Designed by you, the fans 💪 Unveiling our livery for the #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/44zHvTj0o0