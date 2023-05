Σαν Σήμερα: Όταν ο Αλόνσο «τα έβαλε» για πρώτη φορά με τον Σουμάχερ

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Στο σημερινό ταξίδι μας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα γνωρίσουμε έναν ταλαντούχο οδηγό της Scuderia Ferrari στη Formula 1 που έχασε άδικα τη ζωή του στη Μόντσα. Στο MotoGP, ένας σύγχρονος θρύλος έχει γενέθλια, ενώ δύο πολυπρωταθλητές κατέκτησαν νίκες.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1928, γεννήθηκε ο Βόλφγκανγκ Φον Τριπς. Ο Γερμανός ευγενής εισήλθε στη Formula 1 με τη Scuderia Ferrari το 1956 και στα χρόνια που ακολούθησαν καθιερώθηκε ως ένας εκ των κορυφαίων οδηγών του πρωταθλήματος. Το 1961, η Ferrari και η πανέμορφη «sharknose» 156 μονοπώλησαν τον ανταγωνισμό, με τον Φον Τριπς να κερδίζει στην Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία για να τεθεί επικεφαλής στη βαθμολογία, πριν το φινάλε της σεζόν στην Ιταλία. Ενώ όδευε προς τον τίτλο, ο Γερμανός ενεπλάκη σε δυστύχημα λίγο πριν τη στροφή Αλμπορέτο στη Μόντσα, ακουμπώντας τροχούς με τον Τζιμ Κλαρκ. Έχασε τραγικά τη ζωή του σε ηλικία μόλις 33 χρονών, μαζί με 14 θεατές. Σε μια τραγική έκβαση, ο ομόσταυλος του Βον Τριπς στη Ferrari, Φιλ Χιλ, επικράτησε σε εκείνον τον αγώνα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Μετά από εκείνη την περίοδο, ο σαφέστατα επηρεασμένος Αμερικανός αποσύρθηκε σταδιακά από τους αγώνες.

#OTD Sept 10, 1961: In the Italian Grand Prix, a crash causes the death of German Formula One driver Wolfgang von Trips and 13 spectators who are hit by his Ferrari, the deadliest accident in F1 history.#History pic.twitter.com/tZEPoyZr1X September 10, 2022

Σαν σήμερα το 1946, γεννήθηκε στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας ο Τζον Ουάτσον. Στην πορεία του στη Formula 1 από το 1973 έως το 1985, ο Βρετανός κατέκτησε την παρθενική νίκη για τον ίδιο και την Penske, στο GP Αυστρίας του 1976. Χρειάστηκε να περιμένει έως το 1981 για να ανέβει ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, με τη McLaren, σημειώνοντας άλλες τρεις νίκες έως τις αρχές του 1983. Μάλιστα, η νίκη του το 1983 στο Λονγκ Μπιτς ήρθε από την 22η θέση, την χαμηλότερη θέση εκκίνησης από την οποία προήλθε νίκη στη ιστορία του πρωταθλήματος. Ο Ουάτσον ήταν πολύ αξιόπιστος και στους αγώνες αντοχής, κερδίζοντας τέσσερις φορές σε events του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων (WSC) – μία με την Porsche και τρεις με την Jaguar. Μετά την απόσυρσή του από τους αγώνες, εξελίχθηκε σε τηλεσχολιαστή, σε πολλές και ποικίλες διοργανώσεις ανά την Ευρώπη και όχι μόνο.

John Watson in McLaren MP4-1C scores his final #F1 win, by starting 22nd on the grid!!! 1983 #USWestGP (Video: @F1) pic.twitter.com/YReNcSQi3m — Zdravko (@zdravkost) September 21, 2018

Σαν σήμερα το 1969, το σιρκουί πόλης του Μοντζουίκ στη Βαρκελώνη φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα της Formula 1. Ο Τζάκι Στιούαρτ ήταν ο νικητής σε μια Matra MS80 με διαφορά δύο ολόκληρων γύρων, με τα φώτα ωστόσο να στρέφονται στις σοβαρότατες αστοχίες που παρουσίασαν οι πανύψηλες πίσω πτέρυγες στα μονοθέσια των Γιόχαν Ριντ και Γκρέιαμ Χιλ. Οι αστοχίες αυτές οδήγησαν σε σοβαρά ατυχήματα και άφησαν τη Ferrari του Κρις Έιμον στην πρωτοπορία, μέχρι να τεθεί και εκείνος εκτός με πρόβλημα στον κινητήρα. Ο Μπρους ΜακΛάρεν τερμάτισε δεύτερος, ο Ζαν-Πιερ Μπελτουάζ έκλεισε το βάθρο. Με αφορμή τα ευτράπελα που στιγμάτισαν τον αγώνα, οι ψηλές πίσω αεροτομές καταργήθηκαν μετά το GP Μονακό της ίδιας χρονιάς.

4 MAY, 1969: SPAIN 🇪🇸



Jackie Stewart wins by more than two laps - something that has only happened twice in #F1 history #OTD #OnThisDay pic.twitter.com/1dHe4AGhqQ May 4, 2017

Σαν σήμερα το 1980, ο αείμνηστος Ντιντιέ Πιρονί κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη Formula 1 επικρατώντας εμφατικά στο GP Βελγίου. Ο Γάλλος οδήγησε μια Ligier JS11/15 και ηγήθηκε τον αγώνα στο Ζόλντερ και στους 72 γύρους του. Παρόλο που έχασε την pole position από τον Άλαν Τζόουνς της Williams, ήταν 47 δευτερόλεπτα μπροστά του στον αγώνα και άφησε άλλο τόσο πίσω την έτερη Williams του Κάρλος Ρόιτμαν. Όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί εκτός βάθρου έμειναν έναν και παραπάνω γύρους πίσω.

Σαν σήμερα το 1987, γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους στη σύγχρονη εποχή των αγώνων μοτοσικλετών, ο Χόρχε Λορένθο. Από το 2008 έως και την απρόσμενη απόσυρσή του το 2019, ο Ισπανός κέρδισε 47 φορές στη μεγάλη κατηγορία – 44 με την Yamaha και 3 με την Ducati, και στέφθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (2010, 2012 και 2015).

Jorge Lorenzo shocked everyone when he signed for HRC last season ✍️



But 2019 won't be the first time the 5-time World Champion has raced a Honda ⏪ pic.twitter.com/4UvNjNghsa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) December 13, 2018

Σαν σήμερα το 2003, ο Μίκαελ Σουμάχερ κέρδισε το GP Ισπανίας οδηγώντας την καινούρια Ferrari F2003-GA, με την παράσταση να κλέβει ωστόσο ο 22χρονος τοπικός ήρωας, Φερνάντο Αλόνσο. Ο οδηγός της Renault τερμάτισε ελάχιστα δευτερόλεπτα πίσω από τον Γερμανό πρωταθλητή, μπαίνοντας σφήνα ανάμεσα σε αυτόν και τον Ρούμπενς Μπαρικέλο. Έτσι σημείωσε τον καλύτερο έως τότε τερματισμό του, επισκιάζοντας επιδόσεις οδηγών που τερμάτισαν σε πιο χαμηλές θέσεις. Συγκεκριμένα, ο rookie, Κριστιάνο Ντα Μάτα, τερμάτισε έβδομος με την Toyota και βαθμολογήθηκε για πρώτη φορά στη Formula 1, με τον όγδοο Ραλφ Φέρμαν να κατακτά τον πρώτο και τελευταίο του βαθμό στο πρωτάθλημα με την Jordan.

2003 SPAIN



The start of the race.



Kimi Raikkonen (McLaren) made an error on his Q2 lap, forcing him to start P20. Unable to see Pizzonia's stalled Jaguar, the championship leader was eliminated on lap 1. #F1 pic.twitter.com/OffwWFWRVJ — Motorsports in the 2000s (@CrystalRacing) May 4, 2020

Σαν σήμερα το 2008, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο μέχρι σήμερα GP Κίνας στο πλαίσιο του MotoGP. Ο Βαλεντίνο Ρόσι «έσπασε» το αρνητικό σερί επτά αγώνων δίχως νίκη και ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Ακολούθησε ο Ντάνι Πεντρόσα, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κέισι Στόνερ. Ανήμερα των 21ων γενεθλίων του, ο Χόρχε Λορένθο κατέκτησε την 4η θέση.

Σαν σήμερα το 2014, ο Μαρκ Μάρκεθ επικράτησε στο GP Ισπανίας του MotoGP και την πίστα της Χερέθ, όπου δεν είχε καταφέρει να κερδίσει μέχρι τότε. Στον 100ο του αγώνα σε όλες τις κατηγορίες, ο Ισπανός έγινε ο πρώτος αναβάτης που κέρδισε τους πρώτους τέσσερις αγώνες της σεζόν, μετά τον Μικ Ντούχαν το 1992. Για να το καταφέρει, έπρεπε να ξεπεράσει τον Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος τερμάτισε 2ος, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Ντάνι Πεντρόσα.

Φωτογραφίες: mgquadrana/Twitter, kaneko9281/Twitter